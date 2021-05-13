تجدد المواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل (فيديو)

شهدت البلدات والمدن العربية في إسرائيل، صباح اليوم الخميس، تجدد المواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والمواطنين الفلسطينيين في الداخل المحتل؛ ما أسفر عن إصابة اثنين واعتقال آخرين، وحرق سيارات تابع للشرطة الإسرائيلية.

واندلعت المواجهات في يافا وحيفا والناصرة وكفر قاسم وكابول، وطمرة، وجسر الزرقاء، وشفا عمرو، والطيبة، وأم الفحم، ومجد الكروم، وباقة الغربية، وحورة، وعكا، وغيرها من البلدات؛ ما أدى لإغلاق عدد من الشوارع أمام حركة المرور.

وأظهرت مقاطع فيديو، إقدام شبان عرب على حرق سيارات تابعة للشرطة الإسرائيلية في كفر قاسم، وذلك ردا على اعتداءات المستوطنين التي جاءت بحماية من الشرطة الإسرائيلية.

شبان فلسطينيون يضرمون النار في سيارة للاحتلال في مدينة كفر قاسم بالداخل الفلسطيني المحتل. pic.twitter.com/92ElF5YyOT — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) May 13, 2021

وحسب وسائل إعلام عبرية، فإن الحرائق طالت ثلاث سيارات تابعة للشرطة الإسرائيلية، فيما جرى تهشيم سيارات أخرى، في حين استخدمت الشرطة القنابل الصوتية والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين.

كما رصدت مقاطع فيديو أخرى، اعتداء الشرطة الإسرائيلية على الشبان في بلدة كفر قاسم.

إحراق سيارتين لشرطة الاحتلال في بلدة كفر قاسم pic.twitter.com/xZB4B7fVtx — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 13, 2021

وفي سياق ذي صلة، وقع وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، على أمر تجنيد 10 سرايا احتياط من قوات عناصر حرس الحدود، وذلك لتعزيز عمل الشرطة الإسرائيلية على استعادة السيطرة وفرض النظام.

وحسب وسائل إعلام عبرية، فإن غانتس وقع على أمر التجنيد لسرايا احتياط بحرس الحدود، إثر اتساع دائرة الاحتجاجات في البلدات العربية، وأكد استعداد الجيش لمساعدة الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود في كل ما هو ضروري.

#فيديو إعتداء الشرطة "الإسرائيلية" على الشبان في مدينة كفر قاسم قبل قليل. pic.twitter.com/DKGhlY4j0w — الجرمق (@aljarmaqnet) May 13, 2021

وأكد غانتس، أنه لن يشارك أي جندي من الجيش الإسرائيلي في عمليات حفظ الأمن في البلاد، مشددا على أن ذلك ليس جزءا من مهام الجيش، مضيفا: ”نحن في حالة طوارئ قومية، في هذا الوقت هناك حاجة إلى تعزيز كبير للقوات ميدانيا، والتي ستتدفق على الفور لتطبيق أحكام القانون وفرض النظام“.

وتابع: ”مهام وعمليات الشرطة وتطبيق النظام العام ليس بديلا عن عمل القيادة، ورؤساء السلطات العربية، وحتى اليوم سأواصل جهودي مع قادة من الجمهور العربي واليهودي، من أجل تهدئة المنطقة، ووقف التحريض الذي يمزق المجتمع الإسرائيلي“.

الجدير ذكره، أنه من المقرر أن تنظر محكمة إسرائيلية، اليوم الخميس، في طلب تمديد اعتقال عشرات الأشخاص الذين جرى اعتقالهم على خلفية المظاهرات بالبلدات العربية.