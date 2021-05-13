"الصحة" تكشف عن استشهاد فلسطينيين بغازات سامة وإسرائيل تتأهب للتدخل البري في غزة

قالت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، إن مجموعة من الفلسطينيين استشهدوا جراء تعرضهم لغازات سامة خلال الغارات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي: ”وصل إلى مجمع الشفاء الطبي جثامين مجموعة من المواطنين وقد تبين من خلال معاينة الطب الشرعي أن سبب الوفاة المباشر هو الاختناق مع وجود أعراض ظاهرية تؤشر على احتمالية تعرضهم لاستنشاق غازات سامة“.

وأضافت الوزارة: ”لقد تم أخذ العينات اللازمة لاستكمال الفحوصات ذات العلاقة“، فيما لم تشر لطبيعة الغازات السامة أو الاستهداف الذي تعرض له المواطنون قبل استشهادهم.

يذكر أن منظمات دولية اتهمت إسرائيل باستخدام أسلحة محرمة دوليا في الحروب ضد قطاع غزة، كما استخدم الجيش الإسرائيلي مادة ”الفسفور الأبيض“ في قصف القطاع إبان الحرب الإسرائيلية عام 2008.

وحسب وزارة الصحة، فقد بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين 67 شهيدا بينهم 17 طفلا و6 سيدات ومسن، إضافة إلى إصابة 388 مواطنا بجروح مختلفة منهم 115 طفلا و50 سيدة.

من جهة أخرى، كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، عن استعداده لتنفيذ عملية برية عسكرية بقطاع غزة، مشيرا إلى أن هذا الأمر مرهون بالموافقة عليه من المستوى السياسي في إسرائيل.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هيدي زيلبرمان، أن الجيش وافق على عدد من الخطط لتحرك بري عسكري ضد قطاع غزة، لكن لم تتم الموافقة عليها بعد من المستوى السياسي.

وقال المتحدث باسم الجيش، إن “ قواته الجوية دمرت معظم خطوط إنتاج القدرة الصاروخية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي“، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ الليلة بمهاجمة أهداف جديدة في غزة.

وأضاف زيلبرمان: ”بدأنا في مهاجمة جميع المؤسسات الحكومية في قطاع غزة، مثل: البنوك، ومقر الأمن الداخلي“.

وبين المتحدث باسم الجيش، أن أكثر من 650 هدفا تم استهدافها من قبل الجيش الإسرائيلي، ومن بين الأهداف التي تم استهدافها الليلة، نفق تابع لحركة حماس.

ونوه إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل مهاجمته لأهداف في جميع أنحاء قطاع غزة بقوة حسب ما تقتضيه الضرورة.

وعزز جيش الاحتلال الإسرائيلي من وجوده عند حدود قطاع غزة، إذ بدأ باستقدام تعزيزات ومركبات وآليات عسكرية لوضعها في حالة التأهب على الحدود مع غزة لأي حدث طارئ.