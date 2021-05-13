إصابة مستوطن إسرائيلي بعملية طعن في اللد وانسحاب المنفذ

أفادت مصادر عبرية، اليوم الخميس، بإصابة مستوطن إسرائيلي جراء تعرضه لعملية طعن، في مدينة اللد.

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إن منفذ الهجوم انسحب من المكان بعد إصابته مستوطناً بجراح جراء الاعتداء عليه بسكين.

ونشرت وسائل إعلام عبرية صورة لأحد الأشخاص قالت إنها للمستوطن الذي تعرض للإصابة في عملية الطعن.

وذكرت مصادر أخرى أن عملية طعن جديدة شهدتها مدينة اللد، بعد العملية الأولى التي أصيب فيها المستوطن، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت مدينة اللد شهدت خلال الأيام الأخيرة مظاهرات واحتجاجات واسعة حيث خرج الآلاف في مسيرات احتجاجية لنصرة المسجد الأقصى وأهالي الشيخ جراح بالقدس وتضامناً مع قطاع غزة الذي يتعرض للقصف من جانب الاحتلال منذ أيام.