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وسط إجراءات إسرائيلية خانقة.. الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى (صور وفيديو)
تاريخ النشر: 13 مايو 2021 7:36 GMT
تاريخ التحديث: 13 مايو 2021 8:50 GMT

وسط إجراءات إسرائيلية خانقة.. الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى (صور وفيديو)

أدى الآلاف من الفلسطينيين من مختلف المناطق، اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر المبارك، وسط إجراءات مشددة من الاحتلال الإسرائيلي. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في

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المصدر: فريق التحرير

أدى الآلاف من الفلسطينيين من مختلف المناطق، اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر المبارك، وسط إجراءات مشددة من الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن أكثر من 100 ألف مصل أدوا صلاة العيد بالمسجد الأقصى المبارك، إذ بدأت الحشود في التجمع في المسجد منذ ساعات الصباح الأولى.

وزحف الفلسطينيون من مدينة القدس وضواحيها، ومن البلدات الفلسطينية داخل أراضي عام 1948، ونسبة بسيطة قدمت من الضفة الغربية، بسبب اشتراط الاحتلال دخول كبار السن فقط.

وأقام عشرات المقدسيين صلاة العيد على مداخل البلدة القديمة، بعد أن أبعدوا عن المسجد الأقصى بأمر من سلطات الاحتلال، ومعظمهم من الناشطين الذين كانوا من المرابطين فيه.

وقال خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سليم خلال خطبة صلاة العيد إن على الفلسطينيين الفرحة والابتهاج بالعيد رغم كل الظروف.

وأدى المصلون صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين الذين ارتقوا في قطاع غزة، والضفة الغربية، وأراضي عام 48.

وعقب الصلاة جابت مسيرات احتجاجية في أروقة الحرم القدسي تنديداً بالعدوان على قطاع غزة وتضامناً مع أهالي الضفة الغربية والداخل.

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