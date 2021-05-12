احتراق مبنى في تل أبيب إثر قصف فلسطيني.. وصفارات الإنذار تدوي شمال إسرائيل (فيديو)

قصفت الفصائل الفلسطينية المسلحة، مجددا، فجر الخميس، مدينة تل أبيب، ما أدى إلى اشتعال النيران في أحد المباني، فيما دوت صافرات الإنذار في شمال إسرائيل، للمرة الأولى منذ بدء التصعيد.

وتحدثت وسائل إعلام فلسطينية، عن سقوط 3 صواريخ على الأقل في ”بيتاح تكفا“ شرقي تل أبيب، فيما نشرت صورا ومقاطع فيديو تظهر اشتعال النيران في أحد المباني جراء سقوط صاروخ عليه، بحسب تأكيدها.

اندلاع النيران في مبنى في بيتاح تكفا شرق تل أبيب والاعلام العبري يتحدث عن سقوط ٣ صواريخ pic.twitter.com/VJaiCcMqiI — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 12, 2021

عاجل| مصادر عبرية: سقوط صاروخ على مبنى في قرية ملبس المحتلة "بيتح تكفا" شرق "تل ابيب" pic.twitter.com/2EhgtpEvUd — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 12, 2021

وفي السياق، نقلت ”رويترز“ عن آفي شارف، المحرر في صحيفة هاآرتس العبرية، أن إسرائيل حولت مسار رحلة قادمة من مطار بن غوريون يوم الأربعاء إلى آخر ليكون بديلا في زمن الحرب لمطارها الدولي الرئيسي الواقع خارج تل أبيب.

وكتب شارف على ”تويتر“، أن رحلة طيران شركة العال الإسرائيلية رقم 332 في طريقها للهبوط في مطار رامون بالقرب من إيلات.

وتشير بيانات على الإنترنت إلى أن الرحلة قادمة من بروكسل.

من جانب آخر، دوت صفارات الإنذار، فجر الخميس، في شمال إسرائيل، للمرة الأولى منذ بداية التصعيد العسكري المستمر بين إسرائيل وغزة، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وكانت الصواريخ التي أطلقتها حركة حماس من قطاع غزة في وقت سابق قد استدعت إطلاق صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل ووسطها، لكن ليس في شمالها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من فجر الخميس، أن نحو 1500 صاروخ أطلق من قطاع غزة على مختلف المدن الإسرائيلية، منذ بدء التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل مساء الإثنين.