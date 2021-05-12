بايدن يجري اتصالا مع نتنياهو ويأمل في إنهاء الصراع بشكل عاجل

أفاد الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء بأنه أجرى اتصالا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويأمل في إنهاء الصراع بشكل عاجل.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض: ”توقعاتي وأملي أن ينتهي (الصراع) عاجلا وليس آجلا، لكن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها“.

ونقل البيت الأبيض عن بايدن قوله إن أمريكا تشجع على اتخاذ مسار يؤدي إلى استعادة الهدوء الدائم، وأن بايدن يندد بالهجمات الصاروخية التي تشنها حماس.

وأعرب بايدن، بحسب بيان البيت الأبيض، عن اعتقاده بأن القدس يجب أن تكون مكاناً للسلام.

يأتي ذلك في وقت تشتعل فيه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية خاصة في قطاع غزة، الذي يتعرض لقصف عنيف من المقاتلات الحربية التابعة للاحتلال الإسرائيلي.

وردت فصائل فلسطينية على العنف الإسرائيلي المتصاعد بقصف عدد من المناطق في العمق الإسرائيلي برشقات صاروخية متواصلة.

وخلفت دائرة العنف المتصاعد حصيلة من القتلى بلغت 56 فلسطينيا و6إسرائيليين في ثالث يوم من التصعيد العسكري.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد وصف مشاهد الدمار بأنها ”مروعة“ وقال إن واشنطن سترسل هادي عمرو أحد كبار مساعديه لحث الإسرائيليين والفلسطينيين على الهدوء.

من جهته، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على دعم الولايات المتحدة ”الراسخ لحق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها“.

وقالت شركة ”شيفرون“ الأمريكية للطاقة إنها أغلقت منصة ”تمار“ للغاز الطبيعي قبالة ساحل إسرائيل بناء على تعليمات من وزارة الطاقة الإسرائيلية التي قالت بدورها إنه سيتم تلبية كل احتياجات إسرائيل من الطاقة.

وألغت شركتان أمريكيتان للخطوط الجوية على الأقل الرحلات من الولايات المتحدة إلى تل أبيب اليوم الأربعاء وغدا الخميس.

وعلق مطار ”بن غوريون“ الإسرائيلي عملياته لفترة وجيزة يوم الاثنين بعد سقوط وابل من الصواريخ على ”تل أبيب“.

وقالت إسرائيل إن شركة ”العال“ الوطنية للخطوط الجوية مستعدة لتوفير رحلات جوية إضافية.