الطائرات الإسرائيلية تدمر مبنيين للبنك الوطني ووزارة المالية في غزة

قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، يوم الأربعاء، مبنى للبنك الوطني التابع لحركة حماس في قطاع غزة، ومبنى لوزارة المالية وسط المدينة.

وقالت مصادر محلية إن طائرات حربية إسرائيلية قصفت مبنى لوزارة المالية في حي تل الهوا غرب غزة، ما أدى لتدميره بالكامل.

وأدى القصف، الذي نفذته الطائرات الإسرائيلية بأكثر من 5 غارات، لتدمير المبنى وإحداث أضرار واسعة في المباني المجاورة، حيث يقع المبنى وسط واحد من أكثر أحياء قطاع غزة اكتظاظاً.

وفي السياق، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مبنى للبنك الوطني على مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى لتدميره.

وواصل الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، شن غارات عنيفة ومكثفة على أهداف متفرقة في مدينة غزة، فيما تم استهداف مبانٍ حكومية في مجمع أبوخضرة وسط القطاع.

كما قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلاً في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وآخر في حي الرمال الجنوبي وسط مدينة غزة.

واستهدف الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق الأربعاء، برج الشروق وسط مدينة غزة، وهو برج مكون من 14 طابقاً، وسوته بالأرض، وهو ثالث برج سكني يتم استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي.