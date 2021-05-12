مع صعوبة استكمالها بعمليات برية.. لماذا تضع عملية "حارس الأسوار" إسرائيل في مأزق استراتيجي؟ ‎

تواجه الحكومة الإسرائيلية مأزقا كبيرا على الصعيد الاستراتيجي، في ظل جولة التصعيد الحالية مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، إذ وضعت لنفسها هدفا استراتيجيا من وراء إطلاق عملية ”حارس الأسوار“ العسكرية وتعمل على تحقيقه، وهو تدمير الفصائل الفلسطينية، في وقت تدرك أن بلوغ هذا الهدف يتطلب عملا عسكريا بريا، يعد من النواحي العملية مخاطرة كبرى.

وفاقمت سياسات حكومة بنيامين نتنياهو هذا المأزق، حيث سيكون عليها التعاطي مع محاولات الوساطة الإقليمية والدولية من أجل إنهاء التصعيد الحالي، في وقت سيعني توقف العمليات العسكرية عند هذه المرحلة خروج الفصائل الفلسطينية وقد ظهرت على أنها حققت إنجازا عسكريا كبيرا، وتسببت في تآكل صورة الردع العسكري الإسرائيلي.

ويدرك مراقبون إسرائيليون أنه في وقت يعد فيه العمل البري مغامرة غير مدروسة، ستكلف البلاد ثمنا فادحا ولا يتحمل أي مسؤول إسرائيلي إصدار قرار من هذا النوع، ولكن في الوقت نفسه سيعني وقف العمليات ارتفاع شعبية حركة حماس في غزة والضفة الغربية وبين عرب الداخل.

بنك أهداف

ومن هذا المنطلق، يعتقد مسؤولون إسرائيليون أن جولة التصعيد الحالية بين الفصائل الفلسطينية في غزة وبين إسرائيل ما زالت في مستهلها، وأن الحديث عن نهايتها الوشيكة غير دقيق، إذ حددت الدولة العبرية ”بنك أهداف“ ستعمل على تحقيقه.

ونقلت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ عن مسؤولين شاركوا في اجتماع المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن السياسي ”الكابينيت“، يوم الأربعاء، دون أن تكشف هوياتهم، أن الاتجاه العام حاليا هو تحقيق أهداف العملية العسكرية ”حارس الأسوار“، وهو ”دفع حركة حماس إلى الاستسلام“، على حد قولهم، لافتين إلى أن عدم تحقيق هذا الهدف الآن سيعني تكرار موجات التصعيد مستقبلا.

وذكرت الصحيفة أن الاتجاه العام حاليا داخل الحكومة الإسرائيلية هو مواصلة العمليات العسكرية في غزة، وأنه في حال لم تتحقق الأهداف بالأسلوب الحالي، من غير المستبعد أن تبحث إسرائيل شن عمل بري في قطاع غزة.

ووفق الصحيفة، تحرص إسرائيل على عدم الوصول إلى عمل بري، ناقلة عن مصادر أن الحديث يجري حاليا عن مأزق، يتعلق بعدم قدرة إسرائيل على وقف العمليات، إذ سيبدو الأمر على أنه نصر حققته حماس.

وتابعت أن ”شعبية الحركة في غزة والضفة الغربية وبين عرب الداخل ستتزايد لو توقفت إسرائيل حاليا، وأن الحركة لديها استراتيجية طويلة الأمد ولا تعمل بناء على تكتيك محدود“، لافتة إلى أن مئات الصواريخ التي وجهت صوب القدس وتل أبيب وغيرها، هدفها تصدر الأجندة الفلسطينية ضمن الصراع بين الحركة وبين السلطة الفلسطينية.

قدرات متوقعة

ونقلت الصحيفة عن مصدر على صلة بالتطورات، قوله: إن القدرات التي أظهرتها حركة حماس لم تكن مفاجئة بالنسبة للجيش الإسرائيلي، وإن الحركة تزودت بكميات كبيرة للغاية من الصواريخ منذ نهاية عملية ”الجرف الصامد“ قبل 7 سنوات.

وأشار إلى أن قرابة الألف صاروخ أطلق من غزة، سقط ثلثها داخل القطاع، فيما سقط قرابة 350 صاروخا في مناطق مفتوحة، وتم اعتراض قرابة 90% من الصواريخ الأخرى. وأضاف أن 35 صاروخا سقطت في مناطق مأهولة وأدت إلى مقتل 5 إسرائيليين لم يلتزموا بالتعليمات بالدخول إلى الملاجئ.

وتخشى إسرائيل أن تنتهي الجولة الحالية وقد بدت حماس وكأنها حامية الأماكن المقدسة، وحريصة حتى على عرب الداخل، ومن ثم ستصبح الحركة في طليعة القضية الفلسطينية مقابل تراجع موقف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وهو الأمر الذي يدفع إسرائيل إلى مواصلة العمليات وعدم توقفها دون تحقيق إنجاز كبير.

وتحاول إسرائيل التغلب على انتقادات المجتمع الدولي من خلال الزعم أن توقفها حاليا يصب لمصلحة حركة حماس على حساب السلطة الفلسطينية.

غطاء شعبي

يعتقد اللواء احتياط عوزي ديان، نائب رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق، أن هناك حاجة لتدمير قدرات حماس بالكامل، ويعتقد أن الأمر لا يمكن حدوثه من دون عمل بري، لكن الأمر يتطلب غطاء شعبيا.

وأشار في حديثه للقناة السابعة إلى أن المشكلة تكمن في أن تدمير الحركة يتطلب عملا بريا، وهو أمر صعب، إذ يستهدف هذا العمل تصفية قيادة حماس وإبعاد نفوذ الحركة عن غزة، لكن الثمن الذي ستدفعه إسرائيل سيكون باهظا.

ونوه ديان إلى أن الفترة الحالية تشهد محاولات من جانب إسرائيل لدفع حماس إلى الندم على إطلاق الصواريخ، من خلال عمليات التصفية والاغتيالات بحق قيادات الحركة، فضلا عن تدمير البنية التحتية الخاصة بالحركة، من بنايات ومكاتب تستخدمها للعمل أو للسكن أو للاختباء، إضافة إلى ضرب القدرات الاقتصادية.

ونوه إلى أن الاستراتيجية المتبعة لا تقوم على تحديد موعد الانتهاء من العمليات، ولكنها تقوم على دفع الحركة إلى العمل بدورها من أجل عودة الهدوء، وأن تعلن ذلك، ما يحقق لإسرائيل الإنجاز المنشود.

ورأى ديان أن عدم المغامرة بشن عمل بري في غزة ينبع من المخاوف الإسرائيلية من الخسائر الباهظة، ومن ثم فإن الخطوة تتطلب غطاء شعبيا إسرائيليا، إذ ينبغي أن يقول الجمهور الإسرائيلي ”اذهبوا وليحدث ما يحدث“.

وأضاف أن ”هدف العمل البري في النهاية سيكون تصفية قيادات حماس واعتقال جزء منهم، فضلا عن إبعاد الجزء الآخر، لكنه يعتقد أن الأمر سيكلف إسرائيل ثمنا فادحا، ويتطلب قرارا جريئا، إذ ينبغي أن تتم عملية من هذا النوع حتى النهاية، وألا تتوقف في المنتصف“.