عباس: إسرائيل تجاوزت كل الحدود وخياراتنا لحماية شعبنا شديدة الصعوبة‎

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن إسرائيل تجاوزت كل الحدود في الاعتداء على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، مضيفاً أن خياراته لحماية الشعب شديدة الصعوبة.

وأكد عباس، في كلمة له في مستهل اجتماع القيادة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، أن الاجتماع سيدرس الخيارات الفلسطينية مع الجميع، متابعاً: ”أقول لأمريكا وإسرائيل حلوا عن صدورنا وسنبقى شوكة في عيونكم ولن نغادر“.

وأضاف عباس: ”عليكم إنهاء الاحتلال اليوم وليس غداً، ولن نصبر أكثر ولكننا سنصمد أكثر حتى النصر والتحرير، إذا أردتم الأمن والسلام، تعالوا إلى كلمة سواء“.

وتابع: ”القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية التي لن نرضى عنها بديلاً، شعبنا قال كلمته ونحن معه نريد مستقبلاً بلا عدوان وبلا استيطان، والوضع الحالي يضعنا أمام اختيارات شديدة الصعوبة للدفاع عن مقدساتنا وحقوقنا“.

وأضاف عباس: ”دولة الاحتلال تمارس جرائم حرب وتطهيراً عرقياً يستهدف الوجود الفلسطيني في عاصمتنا المقدسة، وشبابنا المرابط في القدس وأكنافها تصدى بكل بسالة لمحاولات سرقة البيوت والعدوان على أهلها“.

ووجه عباس رسالة لحماس، قائلاً: ”لنضع كل خلافاتنا جانبا، فالقدس قد وحدتنا، وشعبنا سيواصل ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه حتى يحصل على ما يريد“.

الجدير ذكره، أن القيادة الفلسطينية تعقد في هذه الأثناء اجتماعاً عاجلاً دعا له الرئيس الفلسطيني لمناقشة الأوضاع في القدس وقطاع غزة.