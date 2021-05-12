مستوطنون إسرائيليون يحطمون محلات تجارية لفلسطينيين في يافا (فيديو)

أقدم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، على مهاجمة وتحطيم عدد من المحال التجارية التي يملكها فلسطينيون في مدينة يافا.

وقالت مصادر فلسطينية من مناطق 48 إن عشرات المستوطنين اليهود هاجموا مركبات السكان العرب في مدينة يافا وطبريا، بدعم قوات الاحتلال.

#عاجل مستوطنون إرهابيون يهاجمون الفلسطينيين بحماية قوات الاحتلال في طبريا المحتلة. pic.twitter.com/z3y2T5szhO — صفد الإخبارية (@safadpal0) May 12, 2021

وانطلقت تظاهرات واسعة في حيفا دعماً للقدس ورفضاً للعدوان على غزة، شارك فيها الآلاف من السكان العرب في تلك المناطق.

وقالت القناة (11) العبرية إن مواجهات عنيفة اندلعت في مدن حيفا وعكا وطبريا واللد و“بات يام“ بين الفلسطينيين واليهود وعناصر شرطة الاحتلال، كما اندلعت تظاهرات حاشدة كذلك في مدينة ”بئر السبع“.

#شاهد مظاهرات ومواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في بئر السبع المحتلة، نصرة للقدس ورفضا للعدوان على غزة. pic.twitter.com/D7na6Zc7R3 — صفد الإخبارية (@safadpal0) May 12, 2021

من جهة أخرى، أقدم مستوطنون على حرق المسجد الكبير في مدينة اللد، فيما تصدى لهم العشرات من الشبان الفلسطينيين لمنعهم من حرق المسجد.

وقالت القناة (7) العبرية إن عناصر شرطة حرس الحدود أطلقوا النار على السكان العرب في مدينة اللد، بعد اندلاع أحداث عنف بين السكان العرب واليهود في المدينة.

من جهتها، أفادت القناة (12) العبرية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرس إدخال الجيش للمدن ”المختلطة“ بعد إصابة رجل يهودي خلال التظاهرات مع السكان العرب في عكا.