الفصائل الفلسطينية تقصف عسقلان وأسدود وإسرائيل تقرر توسيع الحملة على غزة (فيديو)

أطلقت فصائل فلسطينية مساء الأربعاء، العشرات من القذائف الصاروخية، على مدينتي عسقلان واسدود، ومناطق أخرى متاخمة لها، تحت غطاء جوي من طائرات الاستطلاع الإسرائيلية، التي لم تفارق سماء قطاع غزة منذ أيام.

وأعلنت ”سرايا القدس“ الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، أنها أطلقت دفعة جديدة من الصواريخ، بعد تحديدها الساعة 9 مساء بتوقيت غزة موعدًا لذلك، مستهدفة ”تل أبيب“ و“ديمونا“ و“أسدود“ و“عسقلان“ و“سيديروت“ والمدن والبلدات المحتلة الأخرى.

وقالت مصادر عبرية، إن 70 صاروخًا على الأقل، رصدت فيما صافرات الإنذار، دوّت في كل من عسقلان وأسدود، وأكدت صحيفة ”معاريف“ العبرية، أن قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أمرت سكان عسقلان بدخول الملاجئ والمنشآت المحصنة فورًا، والبقاء فيها حتى إشعار آخر.

صاروخ غزاوي استهدف مدينة عسقلان المحتلة قبل قليل #غزة_تنتفض #غزه_تقاوم pic.twitter.com/50ZkjdRv7U — أخبار العالم الإسلامي (@muslim2day) May 12, 2021

وكانت القناة العبرية (12) قد أفادت بأنه للمرة الأولى، منذ بدء إطلاق الصواريخ الفلسطينية، تنجح شظايا صاروخ من غزة -وليس الصاروخ نفسه- باختراق جدار غرفة محصنة مبنية، وفقًا لمواصفات ومعايير الجبهة الداخلية، وتسبب قتلى.

🏴‍☠️ 🇵🇸 من مدينة عسقلان المحتلة بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة. 🌛🔊اخبار•Com🔊🌜 pic.twitter.com/eKOeVhqSEU — 🔊اخبار.Com🔊 (@aboghazihneineh) May 12, 2021

في المقابل، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، إن اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) الإسرائيلي، الذي عقد في ”تل أبيب“ قرر توسع الضربات ضد غزة في نهاية جلسة التقييم.

وبحسب القناة (12) الإسرائيلية، قرر الكابنيت الأمني توسيع ضرباته ضد قطاع غزة، واستمرارها لأسبوع على أقل تقدير وقابلة للتمديد.

وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لقناة ”ريشت كان“ العبرية، أنه لن يكون هناك تهدئة قبل يومين من الآن.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة ”معاريف“ عن وزير الحرب غانتس، قوله لغزة، إنه: ”بسبب حماس لن يكون هناك عيد فطر عندكم“.

ويستمر التصعيد بين قطاع غزة واسرائيل، حيث تشن الطائرات الحربية غارات تسفر عن مقتل مدنيين فلسطينيين، وترد عليها الفصائل المسلحة، بقصف البلدات المحاذية لغزة.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، إحصائية جديدة لأعداد الشهداء والجرحى الفلسطينيين في ظل استمرار القصف على قطاع غزة

وقالت الصحة في بيان مقتضب لها :“ إن إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغ 65 شهيداَ، بينهم 16 طفل، و5 سيدات، بالإضافة إلى إصابة 365 مواطن بجراح مختلفة“.