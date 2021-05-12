فصائل فلسطينية تطلق عشرات الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل (فيديو)

أطلقت فصائل فلسطينية مسلحة في قطاع غزة، مساء الأربعاء، عشرات الصواريخ صوب مناطق متفرقة داخل إسرائيل، بما فيها مدينة تل أبيب، بعد قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية برج الشروق، وسط مدينة غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صفارات الإنذار دوّت في مناطق وسط النقب، وعسقلان، وتل أبيب، وبئر السبع، وغوش دان.

وقالت كتائب القسام/ الجناح المسلح لحركة حماس، إنها: ”قصفت عسقلان ونتيفوت وسديروت بـ130 صاروخًا، ردًا على قصف برج الشروق، وكردٍ أوليّ على اغتيال ثلة من قادة القسام“.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، مساء اليوم، برج الشروق في حي الرمال وسط مدينة غزة، في ثالث استهداف من نوعه، خلال جولة التصعيد الحالية، بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

ويتواصل التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث يشنّ الجيش الإسرائيلي منذ ساعات الصباح، غارات مكثفة على أهداف عدة في القطاع، فيما وصلت حصيلة الشهداء في غزة إلى 60 شهيدًا.