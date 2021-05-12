تاريخ النشر:
12 مايو 2021 16:00 GMT
تاريخ التحديث: 12 مايو 2021 16:08 GMT
روسيا عن مسؤول كبير في حماس: مستعدون لوقف العمليات ضد إسرائيل على أساس متبادل
قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إن مسؤولا كبيرا في حماس قال إن الحركة مستعدة لوقف عملياتها ضد إسرائيل على أساس الوقف المتبادل. كما نقلت الوزارة عن
قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إن مسؤولا كبيرا في حماس قال إن الحركة مستعدة لوقف عملياتها ضد إسرائيل على أساس الوقف المتبادل.
كما نقلت الوزارة عن مسؤول حماس قوله لنائب وزير الخارجية الروسي إن على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف العنف في المسجد الأقصى.