روسيا عن مسؤول كبير في حماس: مستعدون لوقف العمليات ضد إسرائيل على أساس متبادل

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إن مسؤولا كبيرا في حماس قال إن الحركة مستعدة لوقف عملياتها ضد إسرائيل على أساس الوقف المتبادل.

كما نقلت الوزارة عن مسؤول حماس قوله لنائب وزير الخارجية الروسي إن على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف العنف في المسجد الأقصى.