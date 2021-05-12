واشنطن توفد مبعوثا إلى الشرق الأوسط لحض الإسرائيليين والفلسطينيين على "التهدئة"

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة سترسل دبلوماسيا رفيعا للشرق الأوسط لحث الإسرائيليين والفلسطينيين على التهدئة، واصفا المشاهد في المنطقة بأنها ”مروعة“.

وأضاف: ”الصور التي خرجت الليلة الماضية مروعة، مقتل أي مدني مأساة، طلبت من نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية هادي عمرو أن يتوجه إلى المنطقة فورا للقاء الإسرائيليين والفلسطينيين، سيحث، نيابة عني وعن الرئيس بايدن، على وقف التصعيد“.

وأكد أن أمريكا تتواصل بشكل مكثف مع جميع أطراف الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، مشيرا إلى أن واشنطن تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع بينهما.

وتابع: ”العنف يبعدنا أكثر عن حل الدولتين“، وقال إن أمريكا تؤمن بأن الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون العيش في أمن وأمان.

وأضاف: ”أهم شيء الآن هو أن توقف جميع الأطراف العنف“.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي إسرائيل إلى بذل ”كل ما بوسعها لتجنب سقوط ضحايا مدنيين“، إذ إن المواجهات في الأيام الأخيرة بين الدولة العبرية والفلسطينيين أسفرت عن عشرات القتلى.

وقال بلينكن: ”أعتقد أن إسرائيل لديها واجب إضافي هو محاولة القيام بكل ما بوسعها لتجنب سقوط ضحايا مدنيين، حتى لو كان لديها حق الدفاع عن شعبها“.

وأكد مسؤول في الخارجية الأمريكية أن المبعوث الأمريكي سيعطي الأولوية لوقف التصعيد وليس معالجة المشكلات المرتبطة بحل الدولتين.

وزير الدفاع الأمريكي يؤكد دعمه ”الراسخ“ لإسرائيل

قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن وزير الدفاع لويد أوستن أكد اليوم الأربعاء، على دعم الولايات المتحدة ”الراسخ“ لإسرائيل وذلك في مكالمة مع نظيره الإسرائيلي.

وقال جون كيربي المتحدث باسم البنتاجون في بيان: ”أوضح الوزير أوستن دعم الوزارة الراسخ لحق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها وشعبها“.

وأضاف: ”أكد أوستن على أهمية اتخاذ جميع الأطراف خطوات لاستعادة الهدوء“.