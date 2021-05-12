الطائرات الإسرائيلية تدمر برج "الشروق" وسط مدينة غزة (فيديو)

قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، برج الشروق في حي الرمال وسط مدينة غزة، في ثالث استهداف من نوعه خلال جولة التصعيد الحالية بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وشن الجيش الإسرائيلي أكثر من 5 غارات على البرج الذي يقع في شارع عمر المختار الرئيس في مدينة غزة، ما أدى لتدميره.

ويضم البرج المكون من 12 طابقًا، مكاتب صحفية، ومؤسسات إعلامية عدة، من بينها قناة وإذاعة الأقصى التابعة لحركة حماس.

بعد از روف ناک برج الشروق مورد حمله موشکی اسراییل قرار گرفت. pic.twitter.com/AH9U7rqXbF — احمدک (@ahmdakk) May 12, 2021

وهذا هو البرج الثالث الذي تدمره إسرائيل، بعد برج ”هنادي“ غرب مدينة غزة، وبرج ”الجوهرة“ وسط المدينة، وهو ما كنت ترد عليه الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة بقصف مدن في ”العمق الإسرائيلي“.

لحظة سقوط برج الشروق الذي يضم مكاتب صحفية بقصف قوات الاحتلال الاسرائيلي #فلسطين #غزة pic.twitter.com/bG4W8b6tvh — Mohamad Kleit (@kleitm) May 12, 2021

ويتواصل التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث يشن الجيش الإسرائيلي منذ ساعات الصباح غارات مكثفة على أهداف عدة في القطاع، فيما وصلت حصيلة الشهداء في غزة إلى 60 شهيدًا.