أخبار

الطائرات الإسرائيلية تدمر برج "الشروق" وسط مدينة غزة (فيديو)
تاريخ النشر: 12 مايو 2021 16:13 GMT
تاريخ التحديث: 12 مايو 2021 17:35 GMT

الطائرات الإسرائيلية تدمر برج "الشروق" وسط مدينة غزة (فيديو)

قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، برج الشروق في حي الرمال وسط مدينة غزة، في ثالث استهداف من نوعه خلال جولة التصعيد الحالية بين الفصائل

+A -A
المصدر: غزة – إرم نيوز

قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، برج الشروق في حي الرمال وسط مدينة غزة، في ثالث استهداف من نوعه خلال جولة التصعيد الحالية بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وشن الجيش الإسرائيلي أكثر من 5 غارات على البرج الذي يقع في شارع عمر المختار الرئيس في مدينة غزة، ما أدى لتدميره.

ويضم البرج المكون من 12 طابقًا، مكاتب صحفية، ومؤسسات إعلامية عدة، من بينها قناة وإذاعة الأقصى التابعة لحركة حماس.

وهذا هو البرج الثالث الذي تدمره إسرائيل، بعد برج ”هنادي“ غرب مدينة غزة، وبرج ”الجوهرة“ وسط المدينة، وهو ما كنت ترد عليه الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة بقصف مدن في ”العمق الإسرائيلي“.

ويتواصل التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث يشن الجيش الإسرائيلي منذ ساعات الصباح غارات مكثفة على أهداف عدة في القطاع، فيما وصلت حصيلة الشهداء في غزة إلى 60 شهيدًا.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play