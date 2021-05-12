إيطاليا وألمانيا تنشدان وقف التصعيد بين غزة وإسرائيل.. والصين تدعو لضبط النفس

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الأربعاء، بعد محادثات مع نظيره الألماني إن بلديهما يريدان إنهاء العنف فورا بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة.

وأضاف الوزير الإيطالي في بيان: ”نطلب بشدة من الجانبين اتخاذ إجراءات فورية تهدف إلى وقف التصعيد والتحلي بأكبر قدر من ضبط النفس“.

من جانبه، عبر المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط جاي جون عن ”القلق العميق“ إزاء تصاعد الاشتباكات بين الفلسطينيين وإسرائيل وحث الجانبين على التحلي بضبط النفس لتجنب سقوط المزيد من الإصابات والخسائر في الأرواح.

وفي اجتماع مع المبعوثين العرب وممثل جامعة الدول العربية في الصين، قال المبعوث الصيني إن بكين ستواصل حث مجلس الأمن الدولي على اتخاذ إجراء بشأن الوضع في القدس الشرقية في أقرب وقت ممكن وفقا لبيان وزارة الخارجية.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية غزة هذا الأسبوع في حين أمطر نشطاء فلسطينيون إسرائيل بالصواريخ في أعنف مواجهات بين الجانبين منذ سنوات.

واستشهد ما لا يقل عن 53 شخصا في غزة وفقا لوزارة الصحة في القطاع، فيما أعلنت إسرائيل مقتل 6 من مواطنيها.