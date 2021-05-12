بعد انسحاب شركات الصيانة.. هل خرّبت "جماعات الكاتيوشا" برنامج طائرات "إف- 16" في العراق؟ ‎

أثار قرار رحيل شركة ”مارتن لوكهيد“ المتخصصة في صيانة الطائرات والعاملة في قاعدة ”بلد“ الجوية العراقية، غضبا واسعا، وسط مطالبات بتدخل حكومي عاجل، وإقناع القائمين على الشركة بالعدول عن القرار.

وجاء قرار الشركة، بعد تصاعد الهجمات التي شنتها فصائل مسلحة تابعة لإيران، على قاعدة ”بلد“ خلال الأشهر الأخيرة.

وقال جوزيف لاماركا جونيور، مسؤول الاتصالات في الشركة المصنعة للأسلحة في بيان: ”بالتنسيق مع الحكومة الأمريكية، ومع اعتبار سلامة الموظفين على رأس أولوياتنا، قامت مارتن لوكهيد بنقل فريق أف-16 الذي يتخذ من العراق مقرا له“، دون أن يكشف عدد الموظفين الذين يتم سحبهم.

إنسحاب شركة لوكهيد مارتن الأمريكية والمتخصصة بصيانة الطائرات التي سحبت جميع موظفيها الـ 70 من قاعدة بلد الجوية، 40 كم شمال بغداد، بعد فشل القوات الأمنية العراقية بحمايتهم من ضربات المليشيات المتكررة. pic.twitter.com/jJTAYdEv66 — Emad M Mola (@MolaEmad) May 11, 2021

لكن مسؤولا عراقيا قال لصحيفة ”نيويورك تايمز“، إن الشركة لديها 70 موظفا في قاعدة ”بلد“، وسيتم نقل 50 منهم إلى الولايات المتحدة، وحوالي 20 إلى مدينة أربيل في إقليم كردستان.

بدوره، ذكر مصدر في قاعدة ”بلد“ الجوية، أن ”صيانة طائرات إف- 16 توقفت منذ أسبوع، على خلفية قرار الشركة، وهو ما أدى إلى توقف نشاط عدد من الطائرات التي نفّذت طلعات جوية خلال الفترة الماضية، حيث تحتاج الطائرات إلى صيانة بعد كل عملية أو طلعة جوية“.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لـ“إرم نيوز“، أن ”قطع غيار الطائرات، وتبديل الوقود، والتأكد من سلامة المحركات، وأجهزة التحكم، تقوم بها تلك الشركة، وهي متوقفة حاليا، على أمل التوصل إلى حلول مع مسؤولي الشركة، أو التعاقد مع غيرها خلال الفترة المقبلة، لإنقاذ برنامج الطائرات“.

🔴 عاجل،

توقف العمل بالطائرات الحربية F-16 بعد إنسحاب شركة لوكهيد مارتن الأمريكية والمتخصصة بصيانة الطائرات التي سحبت جميع موظفيها الـ 70 من قاعدة بلد الجوية، 40 كم شمال بغداد، بعد فشل القوات الأمنية العراقية بحمايتهم من ضربات المليشيات المتكررة.

👇https://t.co/Lj2l7BOafP — Mazin Al-Eshaiker مازن الإشيقر (@MazinAlEshaiker) May 11, 2021

وأشار إلى أن ”التعاقد مع شركة أخرى، يبدو صعبا في الوقت الحالي، بسبب المخاطر الأمنية، ما يعني اللجوء إلى الفنيين المحليين الذين لم يكتمل تدريبهم لغاية الآن“.

وتزايدت الهجمات الصاروخية التي تشنها ميليشيات مرتبطة بإيران على القواعد العراقية التي تستضيف عسكريين ومتعاقدين أمريكيين، ومن بينها قاعدة ”بلد“ الجوية.

واشترى العراق طائرات ”أف-16“ عام 2011، بعد انسحاب القوات القتالية الأمريكية من البلاد، حيث وصلت أولى الطائرات عام 2015، وشاركت بشكل مباشر في الحرب على تنظيم داعش.

شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية، تعلن ، انسحاب فرق الصيانة الخاصة بطائرات أف-16 من قاعدة "بلد" الجوية العراقية لأسباب أمنية.#العراق — احمد علي الحديثي (@APress76) May 10, 2021

ورأى خبراء أمنيون، أن هذا الانسحاب سيُلقي بظلاله على مواجهة العراق لبقايا خلايا تنظيم داعش، خاصة وأنه يعتمد على الطائرات بشكل مباشر، لقصف المخابئ والكهوف البعيدة، وهو ما حصل خلال الفترة الماضية، وأدى إلى مقتل عدد من قادة تنظيم داعش.

من جهته، رأى الخبير في الشأن الأمني العراقي، العميد المتقاعد، حميد العبيدي، أن ”توقف برنامج الطائرات المتطورة العراقية، سينعكس بشكل مباشر وسريع على الحرب ضد تنظيم داعش، خاصة في المرحلة الحالية، حيث الاعتماد الكلي على القصف المباشر لعناصر التنظيم، ومواقعهم في الصحاري، وهو ما سيضطر القوات العراقية إلى الاعتماد على قوات التحالف الدولي في تنفيذ تلك المهام“.

وأضاف العبيدي في حديث لـ“إرم نيوز“، أن ”تدريب الكوادر العراقية على صيانة وتأهيل تلك الطائرات، يحتاج إلى وقت طويل، وتدريب مكثف، فضلا عن أن قطع الغيار تصل إلى القاعدة، عن طريق تلك الشركة، وهو ما يجعل العمل دونها شبه مستحيل“.

وتابع: ”ضرورة التحرك السريع، وإجراء تفاهمات جديدة، وطمأنة تلك الشركات، وملاحقة المجموعات المسلحة، لإظهار النية بوجود إجراءات رادعة حقيقية“.

ويوم أمس، قال المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، إن ”طائرات إف16 طائرات مهمة جدا، وهي العمود الفقري للقوة الجوية العراقية، وذراع العراق في محاربة داعش“.

وأضاف الخفاجي أن ”الشركات العاملة في صيانة هذه الطائرات لها تأثير مباشر في عملية إعداد الكوادر والتقنيات التي تسهم في رفع قدرة الفنيين العراقيين“.