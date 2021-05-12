"حماس" تؤكد اغتيال قائد لواء غزة وعدد من مسؤوليها العسكريين

أكدت حركة حماس، اليوم الأربعاء، اغتيال عدد من مسؤوليها العسكريين بينهم قائد لواء غزة في كتائب القسام ذراعها المسلح، باسم عيسى.

وقالت الحركة في بيان إنه تم اغتيال عيسى ”وعدد من إخوانه القادة والمجاهدين الذين ارتقوا أثناء عدوان الاحتلال على مواقع ومقدرات وكمائن المقاومة“، دون أن تشير لهويات من قضوا معه.

وكانت إسرائيل، أعلنت في وقت سابق، اغتيال عدد من كبار قادة هيئة أركان كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

وبحسب ما ذكرت قناة ”ريشت كان“، فإن عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، أسفرت عن اغتيال ”باسم عيسى، قائد لواء مدينة غزة، وجمعة طحلة، قائد منظومة السايبر وتدقيق الصواريخ التابعة لحماس“.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه اغتال ”جمال زبدة، قائد مشروع التطوير والمشاريع في فرع الإنتاج الصاروخي، وخازم خطيب، قائد هيئة المهندسين في منظومة الإنتاج في حماس ونائب قائد منظومة الإنتاج“.

وأضاف أنه العملية المشتركة أدت إلى اغتيال ”سامي رضوان، قائد المديرية التقنية في الاستخبارات العسكرية، ووليد شمالي قائد مديرية العتاد الصناعي في منظومة الإنتاج“.