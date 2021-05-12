غانتس: لا يوجد تاريخ لانتهاء هجماتنا في غزة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الأربعاء، عن مواصلة الهجمات على قطاع غزة لتحقيق هدوء تام وطويل الأمد في القطاع، منوها إلى أن جميع الوسائل والخيارات مطروحة لدينا على الطاولة.

ونقلت قناة ”كان“ العبرية، عن غانتس قوله في تصريحات أدلى بها أثناء زيارته لعسقلان: ”في جعبتنا الكثير، سنواصل الهجمات لتحقيق هدوء طويل الأمد في قطاع غزة، وعندما نحقق هذا الهدف يمكننا وقتها التحدث عن أي اتفاق هدوء ولا يوجد تاريخ لانتهاء هجماتنا في غزة“.

وتصاعد القصف الصاروخي المكثف على قطاع غزة منذ ساعات الصباح، حيث استهدفت إسرائيل مئات الأهداف والمواقع والبيوت التابعة للفصائل المسلحة في غزة، كما شنت غارات عديدة على مقرات حكومية تابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة؛ ما أدى إلى تدميرها بالكامل.

وارتفعت حصيلة القصف المتواصل على غزة إلى 48 شهيدا بينهم أطفال ونساء، ومئات الإصابات التي وصلت لمستشفيات قطاع غزة، وفق ما أفادت به وزارة الصحة.

وفي وقت سابق، استهدفت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، بصاروخ مضاد للدروع جيبا يتبع للجيش الإسرائيلي؛ ما أدى لوقوع قتلى وجرحى.