قال موقع أكسيوس الإخباري، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم إرسال مبعوث مع تصاعد المواجهة بين إسرائيل وحماس، وفقا لرويترز.

ونقل موقع ”والا“ العبري عن مسؤولين إسرائيليين ودبلوماسيين غربيين قولهم: إنه من المتوقع أن يتوجه نائب مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية، هادي عمار، إلى تل أبيب في وقت لاحق اليوم.

وقال مسؤولون إسرائيليون: إنهم ما زالوا ينتظرون التأكيد النهائي لوصول عمار، لكنهم أكدوا أنه من المحتمل أن يهبط في إسرائيل غدا.

وامتنعت وزارة الخارجية الأمريكية عن التعليق.