من داخل حي الشيخ جراح.. فلسطينيون يروون لـ"إرم نيوز" معاناتهم مع خطر المستوطنين (فيديو)

رصدت كاميرا إرم نيوز حال حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.. المحنة التي أشعلت الشارع الفلسطيني كما لم يحدث منذ فترة طويلة.

مأساة هذا الحي الفلسطيني تعكس جانبا من معاناة شعب تهجر عن أرضه منذ العام 48 وما زال يعيش هذه المأساة، بل إن غالبية سكان الحي على وشك التهجير للمرة الثانية والثالثة.

كاميرا إرم نيوز تدخل #الشيخ_جراح.. أهالي الحي يروون معاناتهم مع خطر المستوطنين الداهم#إرم_نيوز #فلسطين pic.twitter.com/RsVezq0q3v — إرم نيوز (@EremNews) May 12, 2021

أكثر من خمسمئة فلسطيني في هذا الحي يعيشون معركة يومية من أجل الحفاظ على ما تبقى لهم من بيوت وأراض وفي وجه المستوطنين الذين سيطروا على بعض البيوت ويرفضون تركها بل يطالبون بالحصول على كل بيوت الحي.. مطلب غير شرعي مدعوم من المؤسسة الإسرائيلية وصرخة فلسطينية تطالب بشرعية وحق أصحاب هذه البيوت الأصليين المهددين بالتهجير.

منذ أكثر من أسبوعين حيث تزايد التهديد بتهجيرهم تحولت قضيتهم إلى صرخة تجاوزت حدود القدس والضفة وفلسطينيي 48 إلى العالم بانتظار قرار المحكمة الإسرائيلية للبت فيها.

في هذه المحكمة قدمت الأدلة التي تؤكد تزوير مستندات من قبل جمعيات يمينية استيطانية للحصول على البيوت وبجهود كبيرة حصل الفلسطينيون على وثائق تاريخية تؤكد حقهم الأصيل في الشيخ جراح.

إثباتات جديدة للحق

كشف المحامي حسني أبو حسين، الذي طالب إسرائيل بتقديم أدلة للمحكمة عبر المستشار القضائي لإثبات حق المستوطنين الذي تدعيه المؤسسة الإسرائيلية، أنه حصل قبل أسبوع على إثباتات جديدة من الأونروا والأردن تؤكد حق الفلسطينيين في بيوت الشيخ جراح وهذه ستكون مركز بحث المحكمة الإسرائيلية العليا أواسط الشهر المقبل.

وفي المحكمة أدلة عدة تثبت الحق الفلسطيني في الملك والعيش في الشيخ جراح حتى قبل احتلال القدس عام 67.

وعلى الرغم من القلق الكبير لدى السكان بأن يصبح هذا الحي كبقية أحياء القدس والضفة ضمن الخريطة الديمغرافية للمستوطنات، لكن أملهم كبير بمنع تهجيرهم من جديد.

وإلى حين انعقاد المحكمة الشهر المقبل سيبقى التوتر داخل الحي على أشده كما هي الحال منذ أسابيع.. فلسطينيون يحتجون بطرقهم الخاصة وعبر كل وسائل الصمود المتاحة ومستوطنون يتصرفون كأصحاب الأرض والبيت فيما تنتشر عناصر الشرطة والجيش في مختلف أرجاء الحي لتحوله إلى ثكنة عسكرية تجعل حي الشيخ جراح أشبه ببرميل من بارود.