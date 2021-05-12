الجيش السوداني يحقق في أحداث ذكرى اعتصام القيادة

أعلن الجيش السوداني، الأربعاء، عن بدء التحقيق في أحداث ذكرى اعتصام القيادة التي وقعت مساء الثلاثاء وراح ضحيتها قتيلان وإصابة نحو 16 آخرين بجروح.

وقال الجيش في بيان صدر عنه، إنه ”تم تشكيل لجنة تحقيق حول أحداث القيادة، مضيفا أنه ”تم الاحتفال بطريقة سلمية في تقاطع شارع الجامعة مع شارع القيادة وأثناء مغادرتهم لمكان الاحتفال وقعت أحداث مؤسفة راح ضحيتها شهيدان وعدد من الجرحى“.

وأردف أن ”القوات المسلحة شكلت لجنة تحقيق لمعرفة المتسببين في هذه الأحداث“، مشددا على أن ”القوات المسلحة تؤكد تعاونها التام مع الجهات العدلية والقانونية للوصول للحقائق وهي على استعداد تام لتقديم كل من يثبت تورطه في هذه الأحداث للعدالة“.

وأدت أحداث ذكرى فض اعتصام القيادة إلى استياء واسع في أوساط المجتمع السوداني، مطالبين الحكومة بالإسراع في الكشف عن المتورطين وتقديمهم إلى محاكمات.

وشكلت الحكومة لجنة مستقلة للتحقيق في حادثة فض اعتصام القيادة الذي وقع قبل عامين وراح ضحيته 100 وجرح ما يقل عن 500 حيث لم تتوصل اللجنة إلى نتائج نهائية بعد.