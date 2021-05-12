تقرير: المواجهات الإسرائيلية الفلسطينية تربك إدارة بايدن

رأت وكالة ”أسوشييتدبرس“ الأمريكية، الأربعاء، أن تصاعد المواجهات العسكرية بين إسرائيل والفلسطينيين أربك إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في الأشهر الأربعة الأولى من حكمه، في الوقت الذي يسعى فيه إلى صياغة سياسة للشرق الأوسط يمكن أن تكون أكثر ديمومة وعدالة من سابقتها.

وقالت الوكالة في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني، إن ”التردد المبكر لإدارة بايدن في الخوض بعمق أكبر بالجهود المبذولة لحل الصراع المستمر منذ عقود أسهم في خلق فراغ بالقيادة تفاقم بسبب حالة عدم اليقين السياسي في إسرائيل والسلطة الفلسطينية، خاصة أن كلا منهما يطالب بالدعم الخارجي وغير راضٍ عن السياسة الشرق أوسطية الجديدة لواشنطن“.

ونقلت عن جلعاد إردان سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، قوله على ”تويتر“، إن ”رسالة وزارة الخارجية الأمريكية بشأن ما يحدث الآن غير مقبولة بالنسبة لي، فمن المستحيل وضع تصريحات في نفس الرسالة لقادة إسرائيليين يدعون إلى الهدوء جنبا إلى جنب مع المحرضين والمنظمات الإرهابية التي تطلق الصواريخ والقذائف“.

ولفتت إلى أنه ”على الجانب الفلسطيني، هناك إحباط من أن الولايات المتحدة تباطأت في إصدار بيان لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ترى أنه غير مواتٍ لإسرائيل، وأن المدافعين عن كلا الجانبين يعتبرون أن الإدارة الأمريكية تبدو كأنها تنتهج استراتيجية مؤقتة تفتقر إلى التماسك وترسل رسائل متضاربة إلى الطرفين، فيما لم يظهر أي منهما استعدادا للاستماع أو التراجع“.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، الثلاثاء، بعد أن قدم وصفا موجزا لمكالمة هاتفية بين وزير الخارجية أنطوني بلينكين ونظيره الإسرائيلي، ”ليس الأمر أننا فشلنا في إعطاء الأولوية للموضوع بل أن الولايات المتحدة تفعل ما في وسعها مع العلم أن قدرتنا في مواقف معينة ستكون محدودة في بعض الحالات“.

وأشارت إلى أن ”بايدن حصل على إشادة أولية لكن حذرة من محللي الشرق الأوسط عندما رفض موقف إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب المؤيد لإسرائيل بلا خجل واحتضن الفلسطينيين بشكل مبدئي من خلال استئناف المساعدات والاتصالات الدبلوماسية“.

سياسات ترامب

وأفادت ”أسوشييتدبرس“ بأنه ”مع ذلك احتفظت إدارة بايدن بالعناصر الرئيسية لسياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بما في ذلك العديد من المواقف التي خالفت المواقف الأمريكية القديمة بشأن القدس وشرعية المستوطنات الإسرائيلية التي يعتقد الفلسطينيون أنها متحيزة بشكل واضح ضدهم“.

وأوضحت أن ”إدارة بايدن أعلنت أخيرا عن أنه لن يتم إنجاز الكثير من خلال تحولات فورية وشاملة في السياسة الإسرائيلية الفلسطينية، وأنه في الوقت نفسه، تخشى إسرائيل من أن التحولات الطفيفة بعيدا عن موقف ترامب المتشدد تجاه الفلسطينيين وتصميم بايدن على العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني تمثل تهديدا مباشرا لأمنها حتى مع سعي الإدارة لدعم اتفاقيات التطبيع العربية الإسرائيلية“.

وقال المفاوض الأمريكي السابق في الشرق الأوسط، آرون ديفيد ميللر، الذي خدم في كل من الإدارات الجمهورية والديمقراطية، ”لقد تم تكييف الأطراف بشكل أساسي خلال السنوات الأربع الماضية، على أن كمية السكّر المرتفعة التي منحها ترامب للإسرائيليين، والخل للفلسطينيين، خلقتا مجموعة معينة من التوقعات التي لم تعالجها هذه الإدارة“، مضيفا ”أنا أدرك أن الإدارة الحالية قامت بخفض وتيرة أولوياتها في الشرق الأوسط، لكن عدم وجود سفير لدى إسرائيل وقنصل عام في القدس حتى الآن يمثل مشكلة خطيرة خلال الأزمات“.

ونوهت الوكالة إلى تصريحات السناتور بيرني ساندرز التي قال فيها إنه ”يجب على الولايات المتحدة أن تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء نشاط إسرائيل الاستيطاني الاستفزازي وغير القانوني“، مشددا على ضرورة ”إعادة الالتزام بالعمل مع الإسرائيليين والفلسطينيين لإنهاء هذا الصراع في النهاية“.

وبينت أنه ”بينما أدانت إدارة بايدن بشكل قاطع هجمات حماس الصاروخية على إسرائيل ودعمت حق تل أبيب في الدفاع عن النفس، فإنها إما غير راغبة أو غير قادرة على تحديد ما إذا كان الفلسطينيون يستوفون نفس المعايير في الدفاع عن النفس، كما أنها لم تعدل السياسة الأمريكية القائمة منذ فترة طويلة بأن الفلسطينيين غير مؤهلين لرفع شكاواهم إلى المحكمة الجنائية الدولية لأنهم ليسوا دولة“.

تناقض واضح

وأردفت ”أسوشييتدبرس“ أن ”هذا التناقض الواضح إلى جانب ما يعتبره الفلسطينيون ردا ضعيفا على تهديدات إسرائيل بإجلاء العائلات الفلسطينية من القدس الشرقية التي كانت سببا مباشرا للتوترات الأخيرة، قد أحبط أولئك الذين يبحثون عن نهج أمريكي جديد“.

ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين قولهم إن ”إدارة بايدن أوضحت أنها تعتقد أن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون تدابير متساوية من الحرية والأمن والكرامة والازدهار“.

وقالت زها حسن من ”مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي“ المؤلفة الرئيسية لتقرير أصدرته المؤسسة الشهر الماضي بعنوان ”كسر الوضع الراهن بين إسرائيل وفلسطين“، إنه ”ما زلنا ننتظر رؤية تدابير متساوية.. على الإدارة أن تعترف بضرورة احترام حقوق الفلسطينيين“، داعية الإدارة الأمريكية إلى ”التوقف عن مقاومة المحاولات الدولية للضغط على إسرائيل مثل تعطيل بيان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يدين العنف“، مشيرة إلى أنه ”رغم أن ذلك لن يكسب بايدن أصدقاء جددا في إسرائيل إلا أن مثل هذه السياسة ستدعم مصداقية الولايات المتحدة في العالم ومع الفلسطينيين بشكل واضح“.