صحف عالمية: حرب مفتوحة بـ"نكهة إيرانية" بين حماس وإسرائيل.. وبايدن يواجه اختباراً روسيا في سوريا

هيمنت الأحداث التي تشهدها الجبهتان الإسرائيلية والفلسطينية على تغطيات الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، في ظل تصاعد العمليات العسكرية المتبادلة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، وعلى رأسها حركة حماس، التي قصفت مدينة تل أبيب بالصواريخ، وسط غارات جوية إسرائيلية على القطاع.

تل أبيب في مرمى الصواريخ

وقالت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية إن تل أبيب أصبحت هدفاً للهجمات الصاروخية التي تنطلق من قطاع غزة، في الوقت الذي يتصاعد فيه الصراع، مع تكثيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للغارات الجوية، وامتداد العنف إلى المدن الإسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة أن ”هذا الصراع يهدد بتحويل يومين من الأعمال العدائية المتبادلة إلى صراع أوسع نطاقاً، في ظل الاضطرابات التي تعصف بالسكان العرب في المدن الإسرائيلية. وتم تحويل مسارات الرحلات الجوية في أجواء تل أبيب، مع ملاحقة نظام القبة الحديدية الصاروخي الإسرائيلي للعشرات من صواريخ حماس التي هاجمت المدينة“.

وأردفت قائلة: ”مسؤولون من الأمم المتحدة ومصر وقطر، قاموا بالوساطة بين إسرائيل وحماس، محاولين استعادة الهدوء، بحسب تصريحات مسئولين إسرائيليين يوم الثلاثاء، إلا أن إسرائيل رفضت عرض الهدنة الأول الذي تقدّمت به حماس، بحسب القناة الثانية عشرة الإسرائيلية“.

ورأت الصحيفة أنه في مؤشر على اتساع دائرة الاضطرابات، فإن أعمال عنف اندلعت في العديد من المدن الإسرائيلية، ومن بينها ”اللد“، و“الرملة“، و“يافا“، حيث تضم تلك المدن جاليات عربية كبيرة.

وقرر نتنياهو نقل كتائب شرطة الحدود من الضفة الغربية المحتلة إلى ”اللد“، قرب تل أبيب، بعد تأكيد عمدة البلدة البالغ عدد سكانها 80 ألف نسمة، أن أعمال الشغب أكبر من قدرة الشرطة على مواجهتها.

ونقلت عن ”يائير ليفيفو“، عمدة ”اللود“ قوله: ”هذا حدث عملاق، إنها انتفاضة لعرب إسرائيل“.

تحذيرات إيرانية سابقة لإسرائيل

وتحت عنوان ”هل الهجوم الواسع الذي تشنّه حماس على إسرائيل هو ما حذّرت منه إيران؟“، قالت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية إن قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي حذّر الأسبوع الماضي من أن إسرائيل ستكون معرضة لعملية تكتيكية كبيرة، لأن الدولة صغيرة للغاية.

وأضافت، في تحليل إخباري نشرته على موقعها الإلكتروني يوم الأربعاء: ”ربما تكون حملة الصواريخ التي تطلقها حماس على إسرائيل، والتي وصل عددها إلى 600 صاروخ على الأقل تم إطلاقها من قطاع غزة خلال 24 ساعة فقط، على علاقة بالتحذيرات الإيرانية التي أشارت إلى عملية واحدة وكبيرة“.

وأوضحت: ”يبدو أن إطلاق هذا الكم الهائل من الصواريخ أمس الثلاثاء، في سلسلة غير مسبوقة من القذائف التي استهدفت عسقلان، محاولة لاختبار قدرات الدفاعات الجوية الإسرائيلية، وأيضاً بمثابة جزء من خطة إيرانية، لأن حركة الجهاد الإسلامي، التابعة لإيران، متورطة في إطلاق الصواريخ، ولأن حماس مدعومة أيضاً من طهران“.

وتابعت: ”بالطبع، فإن هذه ليست المرة الأولى التي تشن فيها تلك الفصائل هجمات على تل أبيب والقدس. ولكن الجانب غير المسبوق يتعلق بحجم إطلاق النار، والذي وصل أحياناً إلى أكثر من 100 صاروخ في عدة دقائق، وكذلك طبيعة الهجوم المركز على مدينة عسقلان“.

ورأت الصحيفة أن حماس هي التي تقود الصراع الآن، حيث وضعت القواعد يوم 10 مايو، من خلال مطالبة القوات الإسرائيلية بالانسحاب من المسجد الأقصى وحي ”الشيخ جراح“ بالقدس الشرقية، وهي تعلم جيداً أن هذا لن يحدث، وبالتالي، فإنها تملك المبرر للهجوم، وقالت إنها ستهاجم تل أبيب.

مواجهة أمريكية روسية في سوريا

قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يواجه اختباراً روسياً حول المساعدات في سوريا.

وأضافت: ”تستعد إدارة بايدن لمواجهة مع روسيا، حول تسليم مساعدات الأمم المتحدة إلى ملايين السوريين خارج نطاق سيطرة الرئيس السوري بشار الأسد، وهي المساعدات التي تستعد موسكو لمنع وصولها في يوليو المقبل“.

وأوضحت: ”استخدام الأمم المتحدة لمعبر ”باب الهوي“ الحدودي بين تركيا وسوريا أصبح على المحك، حيث استخدمته المنظمة الأممية في إرسال ألف شاحنة محملة بالمساعدات شهرياً إلى منطقة شمال غرب سوريا، التي يصل عدد السكان بها إلى 4 ملايين نسمة“.

وتابعت: ”تشير الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى أن إغلاق الحدود أمام الأمم المتحدة سيضع المدنيين في المنطقة أمام خطر كبير، خاصة في وجود 2.7 مليون شخص مشردين في تلك المنطقة، نتيجة للحرب الأهلية السورية. بدأت الأمم المتحدة للتوّ حملة التطعيم ضد فيروس ”كورونا“ المستجد في المنطقة، في برنامج لن تستطيع منظمة أخرى تحمل مسئوليته بسهولة“.

وأردفت: ”ترى روسيا أن المعبر الحدودي يعتبر انتهاكاً لسيادة الحكومة السورية، وأن تلك المساعدات يجب أن تمر من خلال المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، والذي أصبحت له اليد العليا أمام المعارضة، بفضل دعم موسكو وإيران، بعد أكثر من عقد على الصراع“.

واستطردت : ”رغم أن مسؤولي إدارة بايدن لا يزالون في مراجعة لسياسة الولايات المتحدة في المنطقة، فإن وزير الخارجية الأمريكي ”أنطوني بلينكين“ دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة علانية إلى توسيع استخدامه للمعابر الحدودية. ومن المتوقع أن تشكل القضية جزءاً من جدول الأعمال، إذا التقى الرئيس بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين في أوروبا في يونيو المقبل، كما يأمل البيت الأبيض“.