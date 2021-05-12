سلسلة غارات جديدة على غزة تسفر عن تدمير المقر الرئيسي لشرطة حماس

شن الجيش الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عشرات الغارات على أهداف متفرقة وسط مدينة غزة، في قصف هو الأعنف منذ جولة التصعيد المستمرة بين الفصائل الفلسطينية المسلحة وإسرائيل.

واستهدف القصف الإسرائيلي بأكثر من 20 صاروخاً مقر مدينة عرفات للشرطة، وهو مجمع للأجهزة الأمنية في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة إياد البزم: ”قيام طائرات الاحتلال الإسرائيلي بشن غارات متتالية أسفرت عن تدمير جميع مباني مقر قيادة الشرطة (الجوازات) في قطاع غزة“.

كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية بعشرات الغارات مقر جهاز الأمن الداخلي والشرطة العسكرية ومجمع أنصار الأمني غرب مدينة غزة، ما أدى لتدميره بالكامل.

واستهدف القصف أيضاً مقراً لكلية الرباط للتدريب العسكري، تابع لوزارة الداخلية في قطاع غزة، فيما لم تبلغ مصادر فلسطينية عن إصابات جراء هذه الغارات.

كما شن الجيش الإسرائيلي أكثر من 40 غارة على مواقع عسكرية وشرطية في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لتدمير كبير في مرافقها.