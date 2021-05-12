حمدوك: استخدام الرصاص الحي ضد المشاركين في "ذكرى الاعتصام" جريمة

اعتبر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، فجر اليوم الأربعاء، استخدام الرصاص الحي ضد المشاركين في ذكرى اعتصام القيادة العامة امس الثلاثاء، جريمة مكتملة الأركان ولا يمكن السكوت عنها.

ودعا في بيان عقب اجتماع طارئ ضم وزراء شؤون مجلس الوزراء والدفاع والداخلية والثقافة الإعلام ووالي الخرطوم ومدير جهاز المخابرات العامة والنائب العام، دعا مكونات الثورة لاجتماعات عاجلة لتصحيح المسار.

وذكر الييان ”صدمنا خلال الساعات الماضية بأحداث الاعتداء على المتظاهرين السلميين الذين تجمعوا في محيط القيادة العامة في ذكرى مجزرة فض اعتصام القيادة العامة واعتصامات الولايات، مما أدى لسقوط شهيدين وحدوث عشرات الإصابات بين صفوف الثوار“.

وقال: ”إن ذاكرتنا لا تزال مثقلة بالأحداث التي وقعت قبل عامين في محيط القيادة العامة واعتصامات الولايات، وسالت فيها دماء أبناء وبنات السودان، ولا تزال صدور وقلوب أُسر وأصدقاء الشهداء مُثخنة بالجراح، فيما لاتزال لجنة التحقيق المستقلة تواصل تحقيقاتها لكشف المتسببين في فض الاعتصام وتقديمهم للمحاكمة“.

وأفاد أن ما حدث يوم أمس الموافق التاسع والعشرين من رمضان 1442هـ هو جريمة مكتملة الأركان استخدم فيها الرصاص الحي ضد متظاهرين سلميين، وهو أمر لا يمكن السكوت عليه مطلقاً، ولن يتم السكوت عليه أو تجاهله.

وطالب رئيس الوزراء من وزراء الداخلية والدفاع والإعلام ومدير جهاز المخابرات العامة والنائب العام ووالي الخرطوم، بإكمال تحرياتهم والتسريع في إجراء التحقيق حول ما حدث لتسليم المطلوبين للعدالة بصورة فورية ودون إبطاء.

وسقط ليل الثلاثاء قتيلان في أحداث ذكرى فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم.