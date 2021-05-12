شهيد خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الخليل

استشهد شاب فلسطيني، فجر اليوم الأربعاء، متأثراً بإصابته التي أصيب بها جراء مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مخيم الفور جنوب الخليل.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن ”مواطناً استشهد في مخيم الفوار جنوب الخليل، وذلك خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي شهدها المخيم“.

وأصيب العشرات من الفلسطينيين، ليلة الثلاثاء، برصاص الجيش الإسرائيلي الحي والمطاطي وقنابل الغاز السامة، وذلك خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلي بعدة مناطق بالضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 245 مواطناً أصيبوا بجراح متفاوتة معظمهم على حاجز حوارة العسكري، جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأوضحت الجمعية، أن طواقمها نقلت مصابين بالرصاص الحي وحالات اختناق للعلاج في المستشفيات لتلقي العلاج

وأضافت الجمعية أن من المصابين ضابط إسعاف أصيب بالرصاص المطاطي في قدمه خلال المواجهات.

وجاء ذلك، على إثر مسيرات خرجت من نابلس ومدن أخرى بالضفة الغربية دعت لها القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، نصرةً للمسجد الأقصى المبارك وتضامناً مع قطاع غزة.