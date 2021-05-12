حركة حماس تكشف عن استخدام صاروخ لأول مرة في قصف تل أبيب

أعلنت كتائب القسام الذراع المسلح لحركة حماس اليوم الأربعاء أنها استخدمت أنواعا جديدة من الصواريخ والتي أطلقتها على مطار بن غوريون وتل أبيب، خلال القصف الذي شنته مؤخرا ردا على قصف إسرائيل لبرج ”الجوهرة“ وسط مدينة غزة.

وكشفت كتائب القسام، أن الضربة الصاروخية التي وجهتها فجر اليوم لتل أبيب ومطار ”بن غوريون“ استخدمت فيها لأول مرة صواريخ SH85 تيمناً باسم قائدها الشهيد محمد أبو شمالة.

وأضافت الكتائب في بيان مقتصب لها، ”استخدمنا صواريخ من طراز A120، M75، J80، J90 فيما استهدفت بئر السبع بصواريخ من عائلة سجيل“

ووجهت كتائب القسام رشقة كبيرة من الصواريخ على مدينة تل أبيب وبئر السبع مما أدى إلى وقوع عدد من الاصابات بين المستوطنين جراء القصف الصاروخي من غزة.

وكانت القسام هددت في وقت سابق، بأن أي استهداف يطال الأبراج السكنية في قطاع غزة، سيقابل بوابل من الصواريخ الفلسطينية على تل أبيب.

وفي ذات السياق، قصفت الطائرات الحربية الاسرائيلية برجا سكنيا مدنيا في وسط مدينة غزة، يحتوي على مكاتب لصحفيين وقنوات عربية مختلفة ما أدى لتدميره.