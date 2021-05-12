إطلاق 220 صاروخا من غزة على تل أبيب وبئر السبع رداً على قصف برج الجوهرة

أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، فجر الأربعاء، إطلاق 220 صاروخاً دفعة واحدة صوب مدينتي تل أبيب بئر السبع، رداً على قصف الجيش الإسرائيلي لبرج الجوهرة وسط مدينة غزة.

وقالت ”القسام“: إنها ”قصفت مدينة بئر السبع ب 100 صاروخ رداً على استئناف الجيش الإسرائيلي قصف الأبراج المدنية“، محذرة من أن ”القادم أعظم“ وفق بيان مقتضب لها.

رشقات صاروخية لا تتوقف 🚀🇵🇸

pic.twitter.com/qBvUXwUzGq — ابو فَتْحي 🇵🇸𓂆 (@M1998HM) May 12, 2021

وأضافت أنها قصفت ب120 صاروخاً منطقة غوش دان ومطار بن غوريون في مدينة تل أبيب، رداً على استهداف المباني السكنية والمنشآت المدنية في قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صافرات الإنذار دوت في مدينة تل أبيب وبئر السبع وعدد من مستوطنات غلاف قطاع غزة بالتزامن مع عملية إطلاق الصواريخ الفلسطينية.

واستأنف الجيش الإسرائيلي، سياسة قصف المباني والمنشآت الكبيرة في قطاع غزة، حيث استهدف برج الجوهرة الذي يضم مقرات لمؤسسات صحفية عربية ومحلية، بعد ساعات من قصف برج ”هنادي“ غرب مدينة غزة.

وأدى القصف الإسرائيلي لتدمير البرج المكون من 16 طابقاً فيما تضررت عشرات المباني والمنازل المحيطة به جراء القصف الذي تم بنحو سبعة صواريخ.