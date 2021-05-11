إسرائيل تقصف "برج الجوهرة" وسط غزة (فيديو)

قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر الأربعاء، برجاً ثانياً من عدة طبقات في قطاع غزة، بعد ساعات من قصف برج ”هنادي“ غرب مدينة غزة، في توسيع للتصعيد المتبادل بين الفصائل الفلسطينية المسلحة وإسرائيل.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، غارات بسبعة صواريخ على برج ”الجوهرة“ وسط مدينة غزة، ما أدى لتدميره، بعد أن أبلغت سكانه بإخلائه.

ويضم برج ”الجوهرة“ المكون من أكثر من 16 طابقاً، مكاتب لمؤسسات صحفية وشركات إنتاج إعلامي وفني وعيادات، كما يضم مكتباً لقناة ”الكوفية“ الفلسطينية المحلية.

وتسبب القصف في أضرار واسعة للمباني والمنشآت المحيطة به، حيث أدى القصف لتضرر عدد من واجهات البنايات وتحطم نوافذ عشرات الشقق السكنية في محيط البرج المستهدف.

وجاء استهداف برج ”الجوهرة“ بعد ساعات من استهداف برج ”هنادي“ غرب مدينة غزة، وهو ما ردت عليه الفصائل الفلسطينية المسلحة بإطلاق وابل من الصواريخ صوب مدينة تل أبيب في العمق الإسرائيلي.

وقصفت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، وسرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، مدينة تل أبيب بأكثر من 150 صاروخاً، ما أدى لمقتل إسرائيلية على الأقل وإصابة أكثر من 10 آخرين.

#شاهد : استهداف برج الجوهرة وسط مدينة غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي pic.twitter.com/PgyDOV6CdZ — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) May 11, 2021

وتجددت الغارات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة، بعد هدوء استمر لحوالي ساعتين، وذلك في أعقاب القصف الصاروخي الذي استهدف تل أبيب.

وشنت الطائرات الحربية المقاتلة سلسلة غارات عنيفة على قطاع غزة، حيث استهدفت إحدى الغارات شقة سكنية دون سابق تحذير لأصحابها.

وخلف القصف الذي استهدف إحدى الشقق المدنية في حي تل الهوا جنوب مدينة غزة ثلاثة من الشهداء وهم طفلان وسيدة فلسطينية، وفق ما أكدته مصادر محلية.

كما أكدت مصادر محلية وطبية أن القصف الذي استهدف شقة في أحد أحياء مدينة غزة أدى إلى وقوع 4 إصابات بينهم اثنتان بحالة الخطر.

وفي ذات السياق، شن الطيران الحربي سلسلة أخرى من الغارات العنيفة استهدفت مواقع تابعة للفصائل المسلحة في قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة إلى 36 شهيدا بينهم أطفال ونساء، ومئات الجرحى وفق إحصائية وزارة الصحة بغزة.