تاريخ النشر:
11 مايو 2021 22:14 GMT
تاريخ التحديث: 11 مايو 2021 23:15 GMT
الإمارات تستضيف اجتماعا طارئا لرؤساء البرلمانات العربية لبحث الأوضاع في القدس
قالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن دولة الإمارات تستضيف، يوم غد الأربعاء، أعمال المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي؛ لبحث الأوضاع في القدس والمسجد
قالت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ إن دولة الإمارات تستضيف، يوم غد الأربعاء، أعمال المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي؛ لبحث الأوضاع في القدس والمسجد الأقصى.
ووفق الوكالة، يعقد الاجتماع افتراضيًا ويتضمن كلمات ومداخلات من قبل رؤساء وممثلي المجالس والبرلمانات العربية، وبيانا ختاميا.