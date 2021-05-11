أخبار

الإمارات تستضيف اجتماعا طارئا لرؤساء البرلمانات العربية لبحث الأوضاع في القدس
تاريخ النشر: 11 مايو 2021 22:14 GMT
تاريخ التحديث: 11 مايو 2021 23:15 GMT

الإمارات تستضيف اجتماعا طارئا لرؤساء البرلمانات العربية لبحث الأوضاع في القدس

قالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن دولة الإمارات تستضيف، يوم غد الأربعاء، أعمال المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي؛ لبحث الأوضاع في القدس والمسجد

+A -A
المصدر: فريق التحرير

قالت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ إن دولة الإمارات تستضيف، يوم غد الأربعاء، أعمال المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي؛ لبحث الأوضاع في القدس والمسجد الأقصى.

ووفق الوكالة، يعقد الاجتماع افتراضيًا ويتضمن كلمات ومداخلات من قبل رؤساء وممثلي المجالس والبرلمانات العربية، وبيانا ختاميا.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play