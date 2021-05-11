الإمارات تستضيف اجتماعا طارئا لرؤساء البرلمانات العربية لبحث الأوضاع في القدس

قالت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ إن دولة الإمارات تستضيف، يوم غد الأربعاء، أعمال المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي؛ لبحث الأوضاع في القدس والمسجد الأقصى.

ووفق الوكالة، يعقد الاجتماع افتراضيًا ويتضمن كلمات ومداخلات من قبل رؤساء وممثلي المجالس والبرلمانات العربية، وبيانا ختاميا.