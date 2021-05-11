نتنياهو: المعركة ضد غزة ستستغرق وقتاً.. وهنية: "المقاومة جاهزة"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن المعركة ضد حماس في قطاع غزة ستستغرق وقتاً، مشيراً إلى أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي ستدفعان ثمناً باهظاً للتصعيد العسكري في القطاع.

وأضاف نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع بيني غانتس ورئيس الأركان بالجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي: ”المعركة مع حماس والجهاد الإسلامي ستستمر وهذه هي البداية“.

قلت في إطار تصريحات مشتركة أدليتها بها بحضور وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع ورئيس الشاباك: "أيها المواطنون الإسرائيليون, نحن في خضم معركة صعبة وهي عملية حارس الأسوار. جيش الدفاع ضرب أمس واليوم مئات الأهداف الإرهابية التابعة لحماس وللجهاد الإسلامي في قطاع غزة. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) May 11, 2021

وفي السياق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إن الجيش الإسرائيلي يعمل على مدار 24 ساعة الأخيرة، ويقوم بذلك بكل قوة بمساعدة الشاباك، مضيفاً: ”الجيش يستهدف مباني المنظمات وسيستمر في ذلك ونحن في نقطة البداية فقط“.

وأضاف غانتس: ”سنكون موحدين ونكون أقوياء ومعًا يمكن أن نتغلب على هذا الوضع، ومن حقنا أن نعمل كل ما يلزم لإعادة الأمن، وهناك الكثير من الأهداف لنضربها في غزة وما فعلناه مجرد البداية“.

بدوره، قال أفيف كوخافي، خلال المؤتمر الصحفي: ”قمنا بضرب أهداف كبيرة منها أسلحة وصواريخ واغتلنا قيادات كبارا، والوضع في غزة صعب بفضل ضرباتنا ونحن عززنا قواتنا“.

وأضاف كوخافي: ”سنتصدى لكل محاولات الاستهداف ونجحنا حتى الآن بذلك، وأطلب من الجميع أن يلتزم بالتعليمات، وسنواصل الهجوم المكثف ضد غزة، وستدفع المنظمات ثمناً باهظاً أكثر مما دفعته حتى الآن، ونحن مستعدون لتوسيع المعركة حسب الحاجة“.

أجريت مشاورات أمنية في مقر قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية حضرها وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع وقائد المنطقة وتقرر في ختامها تشديد الغارات التي تشن على قطاع غزة وتعزيز وتيرتها. #حارس_الأسوار pic.twitter.com/7pcxoJK70S — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) May 11, 2021

الجدير ذكره، أن قطاع غزة يشهد تصعيدا عسكريا بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، فيما فشلت الوساطات الدولية حتى اللحظة في إعادة الهدوء للقطاع مما أسفر عن سقوط 30 شهيداً.

وهذه الليلة، قصفت الفصائل الفلسطينية بغزة مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، الأمر الذي أسفر عن مقتل إسرائيلية وإصابة آخرين، وذلك رداً على تدمير الطيران الإسرائيلي لبرج سكني غرب مدينة غزة.

وتقول إسرائيل إنها ضربت أكثر من 500 هدف للفصائل الفلسطينية المسلحة، وأن تلك الفصائل أطلقت أكثر من 600 صاروخ تجاه البلدات والمستوطنات الإسرائيلية.

رد حماس

من جهته، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيّة، مساء الثلاثاء، أنّ ”المقاومة جاهزة“ إذا أرادت إسرائيل ”التصعيد“.

وقال هنية، في كلمة متلفزة عبر فضائيّة الأقصى التابعة لحماس: ”إذا أرادوا (إسرائيل) أن يُصعّدوا، فالمقاومة جاهزة، إذا أرادوا أن يتوقفوا، المقاومة جاهزة“.

وأضاف: ”هذه رسالة أوصلناها لكلّ من يعنيه الأمر“، في إشارة إلى الوسطاء الذين يُحاولون إرساء تهدئة بين الجانبين.

وكانت أنباء قد ترددت خلال الساعات الأخيرة من التصعيد بأن إسرائيل تبحث قراراً باستهداف القيادات التنظيمية الفلسطينية، وعلى رأسهم يحيى السنوار زعيم حماس.