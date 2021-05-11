حريق ضخم بمحطة الطاقة الرئيسية في عسقلان بعد استهدافها بصواريخ فلسطينية من غزة (فيديو)

اشتعل حريق ضخم بمحطة الطاقة الرئيسية الإسرائيلية في عسقلان، بعدما استهدفتها الفصائل الفلسطينية برشقات من الصواريخ.

ونشرت قناة ”كان“ العبرية، مقطعا مصوراً، حذفته لاحقاً، للحريق الضخم الذي طال محطة الطاقة الرئيسية وقد تصاعد منها الدخان الهائل.

وقالت القناة إن أضراراً ضخمة لحقت بمنشأة خط أنابيب النفط الواصل من عسقلان إلى إيلات جراء سقوط صاروخ فلسطيني عليها بشكل مباشر.

https://www.facebook.com/mumenmeqdadw/posts/197716408846856

وكشفت القناة (12) العبرية بالتلفزيون الإسرائيلي إن خط أنابيب الوقود بين إيلات وعسقلان أصيب في هجوم صاروخي من غزة.

الحريق متواصل في #عسقلان.. والإعلام الصهيوني يرفض للأن كشف الحقيقة.. هذا الذي ترونه في الفيديو هي منشأة الطاقة الرئيسية في الكيان، وهي مشروع استراتيجي كان ضمن النقاط الذي ضربته المقاومة اليوم.. والمشهد كما ترون.. pic.twitter.com/PYRgYKd0Nr — أدهم أبو سلمية #فلسطين 🇵🇸 (@adham922) May 11, 2021

وكانت ”سرايا القدس“ و“كتائب القسام“ الجناحان المسلحان لحركتي الجهاد الإسلامي وحماس، قد أعلنتا استهداف ”تل أبيب“ وضواحيها في العمق الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، رداً على قصف الاحتلال الإسرائيلي برجاً سكنياً وسط مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على غزة إلى 30 شهيداً.

وقالت الصحة في بيان لها إن ”إجمالي الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي وصل إلى 30 شهيداً من بينهم 10 أطفال وسيدة و203 إصابة بجراح مختلفة“.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أنه استهدف عدداً من القادة العسكريين الذين يتبعون سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، وكتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس.