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حريق ضخم بمحطة الطاقة الرئيسية في عسقلان بعد استهدافها بصواريخ فلسطينية من غزة (فيديو)
تاريخ النشر: 11 مايو 2021 19:36 GMT
تاريخ التحديث: 11 مايو 2021 20:20 GMT

حريق ضخم بمحطة الطاقة الرئيسية في عسقلان بعد استهدافها بصواريخ فلسطينية من غزة (فيديو)

اشتعل حريق ضخم بمحطة الطاقة الرئيسية الإسرائيلية في عسقلان، بعدما استهدفتها الفصائل الفلسطينية برشقات من الصواريخ. سقوط صاروخ بالقرب من منشأة حساسة يؤدي إلى

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المصدر: فريق التحرير

اشتعل حريق ضخم بمحطة الطاقة الرئيسية الإسرائيلية في عسقلان، بعدما استهدفتها الفصائل الفلسطينية برشقات من الصواريخ.

ونشرت قناة ”كان“ العبرية، مقطعا مصوراً، حذفته لاحقاً، للحريق الضخم الذي طال محطة الطاقة الرئيسية وقد تصاعد منها الدخان الهائل.

وقالت القناة إن أضراراً ضخمة لحقت بمنشأة خط أنابيب النفط الواصل من عسقلان إلى إيلات جراء سقوط صاروخ فلسطيني عليها بشكل مباشر.

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وكشفت القناة (12) العبرية بالتلفزيون الإسرائيلي إن خط أنابيب الوقود بين إيلات وعسقلان أصيب في هجوم صاروخي من غزة.

وكانت ”سرايا القدس“ و“كتائب القسام“ الجناحان المسلحان لحركتي الجهاد الإسلامي وحماس، قد أعلنتا استهداف ”تل أبيب“ وضواحيها في العمق الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، رداً على قصف الاحتلال الإسرائيلي برجاً سكنياً وسط مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على غزة إلى 30 شهيداً.

وقالت الصحة في بيان لها إن ”إجمالي الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي وصل إلى 30 شهيداً من بينهم 10 أطفال وسيدة و203 إصابة بجراح مختلفة“.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أنه استهدف عدداً من القادة العسكريين الذين يتبعون سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، وكتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس.

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