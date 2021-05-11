أمريكا "قلقة للغاية" من تصاعد العنف بين إسرائيل والفلسطينيين‎

قالت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، إنها قلقة للغاية من التصعيد بين إسرائيل ومن يطلقون صواريخ من غزة، ودعت كل الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في إفادته اليومية: ”ندعو إلى ضبط النفس والهدوء. إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها والرد على الهجمات الصاروخية، الشعب الفلسطيني كذلك له الحق في السلامة والأمن مثل الإسرائيليين“ مضيفا أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث مع وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكينازي اليوم الثلاثاء.

في السياق، ندد البيت الأبيض اليوم الثلاثاء بالهجمات الصاروخية التي شنتها حركة حماس وجماعات أخرى على أهداف في إسرائيل، وقال إن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين: ”يجب أن تكون القدس، وهي مدينة لها أهمية كبيرة للشعوب المؤمنة في أنحاء العالم، مكانا للتعايش“.

وأضافت أن تركيز الولايات المتحدة الأول ينصب على تهدئة الوضع.