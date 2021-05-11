محدث.. فصائل فلسطينية تقصف "تل أبيب" برشقة صواريخ رداً على قصف برج سكني في غزة (فيديو)

قصفت فصائل فلسطينية، اليوم الثلاثاء، برشقة صاروخية، مدينة ”تل أبيب“ في العمق الإسرائيلي، رداً على استهداف الاحتلال لبرج سكني في قطاع غزة.

وأعلنت ”سرايا القدس“ الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قصفها لمدينة ”تل أبيب“ بعد قصف إسرائيل لبرج ”هنادي“ السكني وسط قطاع غزة.

وتحدث الإعلام العبري عن وصول نحو 130 صاروخاً فلسطينياً إلى ”تل أبيب“، حيث قالت القناة العبرية 12 إن وابلاً كبيراً من الصواريخ استهدفت ”تل أبيب“ اليوم.

ودوت صفارات الإنذار في مدينة ”تل أبيب“، وسادت حالة من الهلع والفوضى في الشوارع، حسب ما ورد في مقاطع نشرها الإعلام العبري.

وقالت قناة ”كان“ العبرية إن ”الهجوم الصاروخي المكثف على تل أبيب ما يزال مستمرا حتى الآن، وأن عشرات الصواريخ تضرب عدة أماكن في غوش دان“.

وأوردت وسائل إعلام عبرية أن عدداً من الصواريخ سقطت بجوار مطار ”بن غوريون“ وهو ما أدى إلى صدور قرار بإغلاقه وحظر الطيران.

ونشرت مصادر عبرية مشاهد لإحدى الحافلات قالت إن صاروخاً فلسطينياً استهدفها في ”حولون“، فيما اشتعلت النيران في الحافلة بعد استهدافها بشكل مباشر.

MOMENTS AGO: Hamas rocket strikes bus in Israeli city of Holon pic.twitter.com/euIgkqXcFc — Breaking911 (@Breaking911) May 11, 2021

وقالت وسائل إعلام عبرية أنه تم تسجيل وقوع 3 إصابات إحداها خطيرة في استهداف ”حولون“ بالصواريخ الفلسطينية، فيما أفادت القناة العبرية 20 بمقتل سيدة إسرائيلية جراء القصف الذي طال منطقة ”ريشون ليتسيون“ جنوب ”تل أبيب“.

وقالت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس إنها ”وجهت ضربةً صاروخيةً هي الأكبر لتل أبيب وضواحيها بنحو 130 صاروخاً“.

وكانت فصائل فلسطينية قد حذرت إسرائيل من قصف ”تل أبيب“ في حال أقدم الاحتلال على قصف البرج السكني، وهو ما نفذته إسرائيل بالفعل.

وكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة، حيث شن غارات هي الأعنف خلال جولة التصعيد المستمرة بين الفصائل الفلسطينية المسلحة وإسرائيل.

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء الثلاثاء، تضرر جزء من المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة جراء غارات إسرائيلية في محيطه.

وقالت الوزارة في بيان لها: إن ”تعمد الاحتلال الاسرائيلي لقصف محيط المستشفى الإندونيسي وايقاع الضرر بالمستشفى جريمة مركبة“.

وأضافت ”قام الاحتلال باستهداف الأبرياء والآن يهدف لحرمانهم من العلاج، وعلى المجتمع الدولي لجم الاحتلال عن استهداف المؤسسات الصحية و توفير الحماية لها“.