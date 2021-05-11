الاحتلال الإسرائيلي يقصف برجا سكنيا من 15 طابقا في غزة (فيديو)

قصفت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، برجا سكنيا، مؤلفا من 15 طابقاً، وسط مدينة غزة، دون أنباء عن إصابات.

وقالت مصادر فلسطينية إن برج ”هنادي“ القابع وسط غزة تعرض للقصف المروع من طائرات الاحتلال، بعد تهديد إسرائيل بقصفه في وقت سابق.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن سلطات الاحتلال كانت قد تواصلت هاتفياً مع عدد من سكان البرج لإجبارهم على إخلاء شققهم السكنية قبل قصف البرج.

وأصبحت أكثر من 80 أسرة كانت تقطن البرج المذكور بلا مأوى بعد قصفه وتدميره كلياً بصواريخ مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي، بحسب مصادر فلسطينية.

فيديو استهداف برج هنادي غرب مدينة غزة البرج يضم 13 طابق و عدد كبير من المدنيين. pic.twitter.com/KJb3pErc4Y — 𝑷𝒓𝒊𝒏𝒄𝒆 🇵🇸𓂆 (@Amirfteha) May 11, 2021

وكانت فصائل فلسطينية قد هددت إسرائيل بأنه في حال قصفت البرج أو أي برج سكني فإنها ستقوم بالرد بقصف ”تل أبيب“ في العمق الإسرائيلي.

يذكر أن إسرائيل كانت قد لجأت إلى سياسة قصف الأبراج السكنية في غزة خلال حرب عام 2014، ضمن سياسة الضغط على الفلسطينيين.