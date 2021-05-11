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الاحتلال الإسرائيلي يقصف برجا سكنيا من 15 طابقا في غزة (فيديو)
تاريخ النشر: 11 مايو 2021 17:25 GMT
تاريخ التحديث: 11 مايو 2021 18:45 GMT

الاحتلال الإسرائيلي يقصف برجا سكنيا من 15 طابقا في غزة (فيديو)

قصفت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، برجا سكنيا، مؤلفا من 15 طابقاً، وسط مدينة غزة، دون أنباء عن إصابات. وقالت مصادر فلسطينية إن برج "هنادي" القابع

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المصدر: فريق التحرير

قصفت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، برجا سكنيا، مؤلفا من 15 طابقاً، وسط مدينة غزة، دون أنباء عن إصابات.

وقالت مصادر فلسطينية إن برج ”هنادي“ القابع وسط غزة تعرض للقصف المروع من طائرات الاحتلال، بعد تهديد إسرائيل بقصفه في وقت سابق.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن سلطات الاحتلال كانت قد تواصلت هاتفياً مع عدد من سكان البرج لإجبارهم على إخلاء شققهم السكنية قبل قصف البرج.

وأصبحت أكثر من 80 أسرة كانت تقطن البرج المذكور بلا مأوى بعد قصفه وتدميره كلياً بصواريخ مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي، بحسب مصادر فلسطينية.

وكانت فصائل فلسطينية قد هددت إسرائيل بأنه في حال قصفت البرج أو أي برج سكني فإنها ستقوم بالرد بقصف ”تل أبيب“ في العمق الإسرائيلي.

يذكر أن إسرائيل كانت قد لجأت إلى سياسة قصف الأبراج السكنية في غزة خلال حرب عام 2014، ضمن سياسة الضغط على الفلسطينيين.

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