الأمم المتحدة تعمل لتهدئة التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمم المتحدة تعمل بشكل عاجل لخفض التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين وإن الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش يشعر بالحزن ”بسبب العدد الكبير المتزايد من الضحايا، وبينهم أطفال، بسبب الضربات الجوية الإسرائيلية في غزة، وبسبب القتلى الإسرائيليين بسبب الصواريخ التي أطلقت من غزة“.

وقال دوجاريك للصحفيين اليوم الثلاثاء: ”على قوات الأمن الفلسطينية أن تمارس أقصى درجات ضبط النفس وأن تضبط استخدام القوة“.

وأضاف: ”إطلاق الصواريخ وقذائف المورتر عشوائيا على مراكز سكنية إسرائيلية غير مقبول“.