الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول عسكري بارز في حماس (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الثلاثاء اغتيال قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، بغارة استهدفته وآخرين في مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: ”إن الجيش الإسرائيلي قتل قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في حماس إياد فتحي شرير، الذي يعتبر ناشطًا في حماس وكان مسؤولًا عن تنفيذ عمليات إطلاق صواريخ مضادة للدروع ضد إسرائيل“.

وأضاف: ”لقد كانت المنظومة في حالة جاهزية لتنفيذ عملية إطلاق صاروخ مضاد للدروع في وقت الاستهداف“.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو من الجو قال إنه لعملية استهداف المسؤول عن منظومة الصواريخ المضادة للدروع في الجناح العسكري لحماس.

#فيديو استهداف قائد منظومة حماس للصواريخ المضادة للدروع في مدينة غزة إياد فتحي فائق شرير المسؤول عن تنفيذ عمليات اطلاق صواريخ مضادة للدروع ضد إسرائيل (من الجو) pic.twitter.com/PTc5STggtd — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 11, 2021

وكان الجناح العسكري المسلح لحركة حماس، قد أكد في وقت سابق أن الطائرات الإسرائيلية قصفت هدفاً لم تسمه كان يتواجد فيها عناصرها، وهو الحدث الذي أشار إليه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وقالت كتائب القسام: ”قام العدو بقصف هدفٍ كان يتواجد فيه مجاهدونا في إطار رفع الجاهزية والاستعداد لصد العدوان، ولدينا شهداء ومفقودون“.