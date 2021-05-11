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الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عمليات قصف "واسعة" و"استثنائية" على غزة
تاريخ النشر: 11 مايو 2021 14:37 GMT
تاريخ التحديث: 11 مايو 2021 15:45 GMT

الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عمليات قصف "واسعة" و"استثنائية" على غزة

بدأ الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، ما سماها عملية قصف واسعة واستثنائية على قطاع غزة، بعد مشاورات أجرتها المستويات السياسية والعسكرية في إسرائيل. جاء ذلك وفق

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المصدر: غزة – إرم نيوز

بدأ الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، ما سماها عملية قصف واسعة واستثنائية على قطاع غزة، بعد مشاورات أجرتها المستويات السياسية والعسكرية في إسرائيل.

جاء ذلك وفق الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على ”تويتر“.

وأضاف أدرعي أنه تم ”استهداف مواقع عسكرية تابعة لحماس والجهاد الإسلامي، ومن بينها مكتب قائد منظومة عسكرية لحماس، وغرفة استطلاع، ومخزن أسلحة، ومجمع يحتوي على جهاز محاكاة لصواريخ مضادة للدروع بالإضافة إلى مكتب قيادي آخر في حماس ومجمع عسكري للجهاد الإسلامي“.

وشهد قطاع غزة، خلال ساعات مساء الثلاثاء، غارات مكثفة استهدفت أراضي زراعية ومباني في مناطق متفرقة؛ ما أدى لاستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين.

وتواصل الفصائل الفلسطينية عمليات إطلاق مكثفة للصواريخ على مدينة عسقلان وأسدود، حيث أعلنت سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، أنها بدأت باستخدام صواريخ ”بدر 3“ في عملية قصف عسقلان.

من جانبها، قالت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، إنها ”استخدمت لأول مرة في قصف عسقلان، ظهر اليوم، تكتيكا خاصا بإطلاق صواريخ السجيل ذات القدرة التدميرية العالية“.

وأضافت في بيان مقتضب: ”نجح هذا التكتيك في تجاوز القبة الحديدية، وأوقع في صفوف العدو قتلى وجرحى، ردا على استهداف البيوت الآمنة“.

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