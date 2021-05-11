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الرئيس الفلسطيني يتسلم رسالة خطية من بايدن حول "الأوضاع الراهنة"
تاريخ النشر: 11 مايو 2021 13:38 GMT
تاريخ التحديث: 11 مايو 2021 14:15 GMT

الرئيس الفلسطيني يتسلم رسالة خطية من بايدن حول "الأوضاع الراهنة"

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس محمود عباس تسلم رسالة خطية من الرئيس الأمريكي جو بايدن. ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن

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المصدر: رام الله – إرم نيوز

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس محمود عباس تسلم رسالة خطية من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن الرسالة“تناولت آخر التطورات السياسية، والأوضاع الراهنة، والعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ودولة فلسطين“.

ولم تكشف ”وفا“ أية تفاصيل حول فحوى هذه الرسالة، والموقف الأمريكي من التطورات الميدانية والسياسية الراهنة.

وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ سنوات، حيث شهدت سنوات حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قطيعة مع السلطة الفلسطينية، تخللتها خطوات أمريكية داعمة لإسرائيل، إضافة لتجميد مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية، ووكالة غوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

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