إسرائيل تنشر فيديو اغتيال قائد الوحدة الصاروخية في "الجهاد الإسلامي" (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قتل قائد الوحدة الصاروخية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، سامح عبد المملوك.

ونشر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مقطع فيديو، للحظة استهداف ”المملوك“ واثنين من قيادات سرايا القدس خلال وجودهم داخل شقة سكنية في حي الرمال وسط مدينة غزة.

وقال أدرعي إنه“تم القضاء على قائد الوحدة الصاروخية الخاصة للجهاد الاسلامي، سامح عبد المملوك، خلال غارة على منزل كان داخله عدد من كبار عناصر الجهاد الإسلامي“.

وأضاف:“كما تم القضاء على عدد من كبار عناصر الوحدة الصاروخية للجهاد الإسلامي الذين وجّهوا عمليات إطلاق صواريخ عديدة نفذها الجهاد الإسلامي تجاه إسرائيل“.

وتابع:“خلال الغارة قُتل أيضًا محمد سليم حسن أبو العطا، نائب قائد لواء غزة، وأحد قادة الوحدة الصاروخية الخاصة، وشقيق القيادي في الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا، الذي استهدف في العام 2019″.

#عاجل القضاء على قائد الوحدة الصاروخية الخاصة للجهاد الاسلامي سامح عبد المملوك خلال غارة على منزل اختبئ داخله عدد من كبار عناصر #الجهاد_الاسلامي.

كما تم القضاء على عدد من كبار عناصر الوحدة الصاروخية للجهاد الإسلامي الذين وجّهوا عمليات اطلاق صواريخ عديدة نفذها الجهاد الاسلامي pic.twitter.com/3fcdjm7RSc — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 11, 2021

وكانت سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، أعلنت استشهاد 3 من قادة الوحدة الصاروخية في لواء غزة والمنطقة الشمالية، وهم: سامح المملوك، مسؤول الوحدة الصاروخية في المنطقة الشمالية، ومحمد أبو العطا، وكمال قريقع“.

وقالت السرايا في بيان صحفي إن“الثلاثة استشهدوا جراء عملية اغتيال نفذتها طائرات إسرائيلية“، مؤكدة أن رد الجهاد الإسلامي على اغتيال قياداتها سيكون قاسيًا.

يذكر أن القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، أسفر لغاية الآن عن استشهاد 26 فلسطينيًا، وإصابة أكثر من 120 آخرين، وسط الحديث عن فشل جهود الوساطة الدولية بين حماس وإسرائيل، لوقف إطلاق النار، والتي تقودها مصر، والأمم المتحدة.