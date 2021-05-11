"حماس" تعلن استهداف إسرائيل بـ137 صاروخا.. و"الجهاد" تتوعد بالرد على اغتيال 3 من قادتها

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، إطلاق رشقات صاروخية هي الأكبر منذ جولة التصعيد المستمرة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، فيما توعدت سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، برد قاسٍ على اغتيال ثلاثة من قياداتها العسكرية في غزة.

وقال الناطق باسم كتائب القسام في بيان: إنه ”في ضربة صاروخية هي الأكبر من نوعها، استهدفت كتائب القسام ظهر اليوم أسدود وعسقلان بـ 137 صاروخا من العيار الثقيل خلال 5 دقائق“.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الرشقة الصاروخية أصابت عددا من المباني في منطقتي أسدود وعسقلان، لافتة إلى أن 3 أشخاص على الأقل أصيبوا خلال هذا القصف، فيما أصيب آخرون بحالة من الهلع.

من جانبه، قال الناطق باسم سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي: إن ”ردنا على استهداف المدنيين الآمنين واغتيال مجاهدينا ومجاهدي المقاومة سيكون قاسيا، وعلى العدو أن ينتظرنا في كل حين“.

إن ردنا على استهداف المدنيين الآمنين واغتيال مجاهدينا ومجاهدي المقاومة سيكون رداً قاسياً وعلى العدو أن ينتظرنا في كل حين — Hamzasaraya (@Hamzasaraya1) May 11, 2021

وأضاف في تغريدة له ”نؤكد على استمرار المعركة ولن نتوقف ما دام العدوان قائما في القدس وغزة والضفة والداخل المحتل“.

نؤكد على استمرار المعركة وعلى استمرار أعراس الشهادة فداءً ووفاءً للقدس والأقصى ولن نتوقف ما دام العدوان قائماً في القدس وغزة والضفة والداخل المحتل،ففلسطين عندنا كاملة في حدود الجغرافيا والرد. — Hamzasaraya (@Hamzasaraya1) May 11, 2021

وقتل الجيش الإسرائيلي 3 من قياديي حركة الجهاد الإسلامي في غارة على منزل في حي الرمال وسط مدينة غزة، من بينهم مسؤولون في الوحدة الصاروخية للجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي.