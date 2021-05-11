أمير الكويت يدين الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى

أعرب أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الصباح، عن بالغ استنكاره وإدانته لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائیلي في المسجد الأقصى.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، جدد الشیخ نواف الأحمد الصباح موقف دولة الكویت المبدئي والحازم تجاه مثل ھذه الممارسات اللاإنسانیة، مطالبا قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عنھا على الفور، واحترام حق الفلسطینیین بممارسة شعائرھم في القدس الشریف.

وأكد الشيخ نواف الأحمد على وقوف دولة الكویت إلى جانب الشعب الفلسطیني ودعم كل الجھود الرامیة إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضیة الفلسطینیة بما یمكن الشعب الفلسطیني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتھا القدس الشرقیة وفق قرارات الشرعیة الدولیة ومبادرة السلام العربیة.