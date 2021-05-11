صحيفة عبرية: إسرائيل رفضت طلبا مصريا لوقف إطلاق النار في غزة‎‎

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن مصر تقدمت بطلب لإسرائيل يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين الفصائل المسلحة وإسرائيل.

وقالت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ نقلاً عن مسؤول سياسي إسرائيلي كبير، ”إن مصر طلبت منا وقف إطلاق النار، وإن إسرائيل أبلغت المصريين بعدم الحديث معها الآن“.

وأضاف المصدر للصحيفة العبرية: ”قلنا للمصريين لا تتحدثوا معنا الآن، نحن نفرض ثمنًا ونعزز قوة الردع“.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن التقديرات تشير إلى أن مصر والوسطاء الدوليين سيضغطون على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار والسماح لها بالعمل فقط حتى أول أيام عيد الفطر المبارك.

كما أشارت الصحيفة العبرية نقلاً عن المصدر السياسي، أن التقديرات تُشير إلى أن الهجمات على غزة ستتوقف عند ليلة الأربعاء – الخميس المقبلة.

ولفت المصدر، إلى أن ذلك سيعتمد على النتائج التي سيحققها الجيش الإسرائيلي، مشيراً إلى أن التوصيات حتى للجيش الإسرائيلي بزيادة حدة الهجمات.

وبيّن المصدر السياسي أن ”الكابينت“ سمح للجيش الإسرائيلي بعملية واسعة النطاق تشمل أيضًا الاغتيالات وإلحاق أضرار بالبنية التحتية ومستودعات أسلحة تابعة للجهاد الإسلامي وحماس.

وفي وقت سابق، عُقدت في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلي في تل أبيب، اليوم الثلاثاء، جلسة على خلفية التصعيد العسكري بين إسرائيل والفصائل المسلحة في قطاع غزة.

وشارك في المداولات رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب بيني غانتس، ورئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، ورئيس الشاباك، ناداف أرغمان، ورئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات.

وفي ختام الجلسة الأمنية، أوعز غانتس للجيش الإسرائيلي بمواصلة الهجمات في قطاع غزة، كما صادق على طلب وزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا، باستدعاء 8 سرايا احتياط في حرس الحدود من أجل تعزيز قوات الشرطة في القدس.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد صادق غانتس أيضاً على استدعاء 5 آلاف من جنود قوات الاحتياط، لقيادة المنطقة الجنوبية وقيادة الجبهة الداخلية وشعبة العمليات بهدف مواصلة التصعيد العسكري ضد قطاع غزة.