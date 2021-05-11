استشهاد 3 قياديين في "الجهاد الإسلامي" بغارة إسرائيلية على غزة‎‎

استشهد 3 قياديين في ”سرايا القدس“ الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، إثر غارة إسرائيلية على شقة سكنية في حي الرمال وسط مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“، إن ”طائرات إسرائيلية قصفت شقة دون تحذير سكانها، مما أدى إلى استشهاد قياديين في سرايا القدس في مكان الغارة“، فيما أصيب الثالث وتم نقله للمستشفى قبل أن يفارق الحياة هناك.

وبينت المصادر المحلية، أن الغارة الجوية كانت تستهدف القيادي في سرايا القدس محمد أبو العطا، وهو شقيق قائد السرايا بهاء أبو العطا الذي اغتالته إسرائيل سابقا.

وأضافت المصادر أن القياديين الآخرين هما كمال قريقع، وسامح المملوك، وهما قائدان في الوحدة الصاروخية التابعة لحركة الجهاد.

من جانبها، أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان مقتضب، استشهاد وإصابة عدد من عناصرها جراء غارة إسرائيلية استهدفت موقعا كانوا يتواجدون فيه دون مزيد من التفاصيل.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن وصول شهيدين، و8 مصابين، جراء القصف على إحدى الشقق في أحد الأبراج وسط مدينة غزة.

وارتفع عدد الشهداء جراء استمرار الغارات على غزة إلى 26 شهيدا بينهم 9 أطفال وأكثر من 103 إصابات، وفق إحصائية وزارة الصحة الرسمية.

وفي وقت سابق حاولت إسرائيل اغتيال قيادي عسكري في كتائب القسام، حيث شنت غارة على شقتين سكنيتين غرب غزة، مما أدى لاستشهاد ثلاثة فلسطينيين بينهم امرأة مسنة ورجل من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم اجتماعا تشاوريا مع وزير الدفاع بيني غانتس، وكبار القادة الأمنيين والعسكريين لبحث تطورات التصعيد في قطاع غزة.

وقال غانتس في ختام الجلسة الأمنية التي عقدها مع رئيس الوزراء نتنياهو: إن الجيش الإسرائيلي قرر مواصلة القصف الصاروخي على غزة.