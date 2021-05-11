السعودية والأردن يؤكدان ضرورة بلورة جهد دولي لحماية الفلسطينيين

أكد وزيرا خارجية السعودية والأردن، الأمير فيصل بن فرحان وأيمن الصفدي، ضرورة بلورة جهد دولي فاعل لحماية الفلسطينيين من الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه جرى خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه وزير الخارجية السعودي من نظيره الأردني ”تنسيق المواقف حيال القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات“.

ووفق بيان صادر عن الخارجية الأردنية، فإن الوزيرين شددا على أن استعادة الهدوء يتطلب وقف إسرائيل جميع انتهاكاتها في الحرم القدسي/ المسجد الأقصى المبارك واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.

وأعرب الوزيران عن إدانة بلديهما الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية، وحذرا من تبعات استمرار الانتهاكات في المقدسات وتهجير أهل ”الشيخ جراح“ من بيوتهم ومن الاستمرار في العدوان على غزة.

واستعرض الوزيران التطورات في المنطقة، وأكدا قبيل اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على المستوى الوزاري اليوم الثلاثاء أهمية تفعيل العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات.

كما أكدا ”إدامة التشاور والتنسيق، واستمرار العمل على تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية والتعاون في مختلف المجالات“.