أبو الغيط: الغارات الإسرائيلية على غزة "عشوائية وغير مسؤولة"

قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، إن الضربات الجوية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة وأودت بحياة 20 شخصا على الأقل ”عشوائية وغير مسؤولة“.

وحمّل أبو الغيط إسرائيل مسؤولية ”هذا التصعيد الخطير“، مؤكداً أن ”الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، وتسامح الحكومة مع المتطرفين اليهود المعادين للفلسطينيين والعرب، أدت إلى اشتعال الموقف على هذا النحو الخطير“.

وطالب أبو الغيط المجتمع الدولي بـ“العمل فورا على وقف هذا العدوان الإسرائيلي، في القدس وغزة والأراضي الفلسطينية المحتلة كافة“.

وشدد على أن ”الاستفزازات الإسرائيلية ما زالت تتواصل في القدس، في تحدٍ لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم“، مضيفا أن ”ما يجري في باحات الأقصى من عنف، يمس المسلمين جميعا وهم على أعتاب عيد الفطر المبارك“.

وذكر مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن اجتماعا لوزراء الخارجية العرب سيعقد اليوم، لمناقشة تداعيات الوضع في القدس.