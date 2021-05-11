نجاة قيادي في "القسام" بعد قصف منزله في غزة

قصف الجيش الإسرائيلي شقتين سكنيتين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، في محاولة اغتيال لأحد قياديي كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس.

وقالت مصادر محلية، إن الطائرات الإسرائيلية قصفت منزلاً دون تحذيره في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد امرأة وإصابة اثنين آخرين.

وأشارت مصادر محلية إلى أن عملية قصف المنزل كانت محاولة اغتيال لقيادي في كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، إلا أنها لم تكشف عن هويته، وما إذا كان من بين المصابين في الغارة الإسرائيلية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة التصعيد في القطاع إلى 22 شهيداً من بينهم 9 أطفال وسيدة و106 إصابات بجراح مختلفة.

وبعد استهداف المنزل، أعلنت كتائب القسام إطلاق وابل من الصواريخ تجاه مدينة عسقلان المحاذية لقطاع غزة، رداً على انتقال إسرائيل لمرحلة استهداف المنازل.

وقالت ”القسام“ في بيان لها: إنه ”تم توجيه ضربة صاروخية كبيرة لمدينة عسقلان المحتلة، رداً على استهداف البيت الآمن على رؤوس ساكنيه غرب مدينة غزة“.

وأضافت ”إذا كرر إسرائيل استهداف البيوت المدنية الآمنة فسنجعل عسقلان جحيماً“، وفق ما ذكرت في بيان مقتضب.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن أكثر من 20 صاروخاً سقطت دفعة واحدة في مدينة عسقلان المحاذية لقطاع غزة.