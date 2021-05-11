حماس تكشف عن استخدامها لأول مرة صاروخًا بقوة تدميرية كبيرة (صور)

كشفت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، الثلاثاء، عن استخدامها صواريخ لأول مرة خلال قصفها لمدينة القدس المحتلة.

وقالت ”القسام“ في بيان لها: إنها ”استخدمت صواريخ من طراز A120 في الضربة الصاروخية التي وجهتها للقدس مساء أمس الاثنين“.

وأضافت أن ”هذه الصواريخ تحمل رؤوساً متفجرة ذات قدرةٍ تدميريةٍ عالية، ويصل مداها إلى 120 كم، وأنها دخلت الخدمة بشكل معلن لأول مرة“.

🚀 *كتائب القسام* تكشف أن الضربة الصاروخية التي وجهتها للقدس عصر أمس الاثنين نفذت بصواريخ من طراز A120 تيمناً بالقائد القسامي رائد العطار، وهي صواريخ تحمل رؤوساً متفجرة ذات قدرةٍ تدميريةٍ عالية، ويصل مداها إلى 120 كم، وتدخل الخدمة بشكل معلن لأول مرة. pic.twitter.com/S8tiLd0JGK — باهر جودت الأغا – غزة – فلسطين (@baheralagah1) May 11, 2021

ونشرت ”القسام“ مقطع فيديو للراجمة التي تحمل هذا النوع من الصواريخ، وظهر خلاله مسلحون تابعون لها وهم يلقمون الراجمة بهذه الصواريخ.

وبدأ الجناح العسكري، جولة التصعيد المستمرة بين قطاع غزة وإسرائيل، بقصف مدينة القدس المحتلة بسبعة صواريخ، فيما أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه تمكن من اعتراض صاروخ واحد منها فقط.

كتائب القسام تكشف أن الضربة الصاروخية التي وجهتها للقدس عصر أمس الاثنين نفذت بصواريخ من طراز A120 تيمناً بالقائد القسامي رائد العطار، وهي صواريخ تحمل رؤوساً متفجرة ذات قدرةٍ تدميريةٍ عالية، ويصل مداها إلى 120 كم، وتدخل الخدمة بشكل معلن لأول مرة.#ولكن_الله_رمى pic.twitter.com/h11w0PHZtj — حۡسۣيۧنۨ 🇱🇧 (@hussssein123) May 11, 2021

ولم يكشف الجيش الإسرائيلي أماكن سقوط الصواريخ وماهية الأضرار التي وقعت جراء إطلاقها على مدينة القدس المحتلة، إلا أن وسائل إعلام إسرائيلية نشرت صوراً لاندلاع حريق في فناء منزل جراء سقوط صاروخ انطلق من غزة.

وتتواصل جولة التصعيد بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حيث تواصل الطائرات الإسرائيلية قصف أهداف مختلفة في مناطق متفرقة من قطاع غزة، فيما يستمر إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون من غزة صوب البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.