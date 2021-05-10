شهيد فلسطيني برصاص الشرطة الإسرائيلية خلال مواجهات عنيفة في اللد (فيديو)

أكدت مصادر فلسطينية، فجر الثلاثاء، استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخر في مدينة اللد في الداخل المحتل، بعد أن أطلق مستوطن إسرائيلي النار صوب متظاهرين خرجوا رفضاً للاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس.

وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن شاباً فلسطينياً استشهد فيما أصيب آخر بجراح خطرة بعد مواجهات بين متظاهرين والشرطة الإسرائيلية في مدينة اللد.

ولفتت المصادر إلى أن الشرطة الإسرائيلية قمعت المسيرات التي خرجت رفضاً للاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، واعتقلت عدداً من المتظاهرين قبل أن تتوسع المظاهرات.

اللد ساحة حرب 🔥🇵🇸.

الله ينصرهم ويقويهم. pic.twitter.com/woHe0el14J — Raghad 🇵🇸𓂆 (@raghadm48) May 10, 2021

وأقدم شبان في مدينة اللد على إحراق كنيس يهودي في المدينة رداً على استشهاد شاب فلسطيني وإصابة ثانٍ بعدما أطلق مستوطن النار عليهما.

كما قام المتظاهرون بإحراق نقطة ومركبات للشرطة الإسرائيلية في قرية كفر مندا في الجليل الأسفل بالداخل الفلسطيني المحتل.

תמונת מצב לשעה 1:00 בסביבות בניין עיריית לוד: הרצפה מלאה באבנים, רימונים ותרמילי כדורי ספוג. האוויר מלא בגז מדמיע ומספר רכבים שרופים בשטח pic.twitter.com/9ZEjVitO2D — Bar Peleg (@bar_peleg) May 10, 2021

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 16 متظاهراً في اللد، ادعت أنهم رشقوا عناصرها بالحجارة والألعاب النارية وأشعلوا إطارات السيارات.

وأشارت إلى أن البلدات والمدن الفلسطينية في أراضي الـ48، شهدت مساء الإثنين، تظاهرات حاشدة نصرة للقدس والمسجد الأقصى، فيما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية عشرات المحتجين، وأصيب العشرات بقمع الشرطة للاحتجاجات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المدمع، كما اعتدت على المتظاهرين بالضرب المبرح.